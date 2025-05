Il commissario straordinario Andrea Marras ha visitato le strutture ospedaliere della ASL Sulcis Iglesiente

Rafforzare i servizi di cura e assistenza, offrire risposte concrete ai bisogni del territorio e restituire al personale un forte senso di appartenenza: sono questi alcuni degli obiettivi prioritari emersi al termine della visita del commissario straordinario della ASL Sulcis Iglesiente, Andrea Marras, presso le Unità operative degli ospedali Sirai di Carbonia e CTO di Iglesias.

Nel corso della due giorni, il Commissario, accompagnato dal direttore sanitario Antonio Pisano, ha effettuato una ricognizione approfondita delle strutture, evidenziando le principali criticità, ma anche riscontrando la presenza di team professionali coesi e fortemente motivati, che quotidianamente garantiscono centinaia di prestazioni sanitarie ai cittadini del territorio.

Tra le maggiori criticità emerse spicca la carenza di personale medico: una problematica che, seppur diffusa a livello regionale e nazionale, assume nei contesti periferici una dimensione ancora più critica, con conseguenze che rischiano di compromettere la continuità operativa dei reparti.

Il piano d’azione delineato dal commissario Andrea Marras prevede inoltre la definizione chiara della vocazione dei due presidi ospedalieri, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse, sviluppare una rete assistenziale integrata e rafforzare i servizi in linea con le caratteristiche sociali e demografiche del territorio. Un approccio che punta a rendere le strutture sanitarie del Sulcis Iglesiente più attrattive anche in vista dei prossimi reclutamenti di personale.

Dal punto di vista strutturale, per entrambi i Presidi è stato possibile constatare l’avvenuto adeguamento e la ristrutturazione di numerosi servizi negli ultimi anni, anche se molto resta da portare a compimento.

Obiettivi chiari e prioritari: procedere rapidamente all’assunzione di personale medico, utilizzando tutte le forme contrattuali previste dalla normativa vigente – inclusi contratti libero-professionali, specializzandi (anche tramite il decreto Calabria) e medici in quiescenza – al fine di rendere pienamente operativi reparti strategici come ortopedia, neurologia e urologia. Contestualmente, è necessario intervenire per migliorare la gestione del Pronto Soccorso del Sirai, attualmente in sofferenza a causa dell’elevato numero di accessi rispetto al personale disponibile. È inoltre fondamentale rafforzare la collaborazione con il sistema di emergenza-urgenza per rendere più appropriati gli accessi al Punto di Primo Intervento del CTO, e riorganizzare in modo più efficiente il personale infermieristico.

«Ho trovato un’Azienda con diverse criticità – ha dichiarato Andrea Marras – ma anche con numerosi punti di forza. Qui operano professionisti eccellenti, che hanno continuato a garantire il loro impegno anche in situazioni complesse, offrendo ogni giorno servizi sanitari di alto livello a centinaia di utenti. Il mio incarico, della durata di sei mesi, ha come obiettivo principale quello di definire la vocazione e la missione dei presidi ospedalieri del Sulcis, valorizzandoli in un’ottica di rete e integrazione reciproca. Sono convinto che, con la collaborazione di tutti gli operatori, si potranno ottenere risultati significativi.»