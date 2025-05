Sabato 24 maggio, alla Casa del Popolo di via Barbagia 11, a Carbonia, verrà presentato il libro “Un amore di contrabbando”, di Nicola Muscas, alla presenza dell’autore. Organizzano il Circolo Arci La Gabbianella Fortunata di Carbonia, la Casa del Popolo e la Libreria Lilith. Dialogherà con l’autore Andrea Contu.

Un romanzo che intreccia storia, memoria e passione calcistica per raccontare l’eredità di Gigi Riva. Attraverso gli occhi di Leonardo Carboni, giornalista in crisi creativa, il libro si snoda tra i luoghi e le persone che hanno conosciuto o ammirato Riva, da Cagliari a Milano, da Torino a Roma. Il viaggio si trasforma in un’indagine sull’uomo dietro al mito, sul suo legame indissolubile con la Sardegna e sul significato della sua scomparsa. Un romanzo che celebra Riva non solo come campione, ma come simbolo di un’identità collettiva.

Nicola Muscas è nato a Cagliari nel 1983. Giornalista e scrittore, collabora con testate come “Undici” e “Domani”. Oltre alla scrittura, è addetto stampa per vari festival ed eventi culturali in Sardegna. Ha lavorato per radio, giornali e testate online, scrivendo principalmente di calcio e cultura.