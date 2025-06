Domani, sabato 7 giugno, sarà una serata di grande musica per la città di Carbonia: prima Al Bano in piazza Roma, poi Emis Killa, Zona Trap, Mattia Cerrito, Lucco e Dj Set alla Grande Minioera di Serbariu

Domani, sabato 7 giugno, sarà una serata di grande musica per la città di Carbonia. Si comincia con il cantautore Al Bano, icona della musica italiana, in piazza Roma e si prosegue alla Grande Miniera di Serbariu – piazza Sergio Usai – con il “Mine Summer Fest” che vedrà protagonisti Emis Killa, Zona Trap, Mattia Cerrito, Lucco e Dj Set.

Due spettacoli in grado di intercettare i gusti di adulti e giovani e di valorizzare sia il centro cittadino (piazza Roma) che la Grande Miniera di Serbariu, sito attualmente interessato da importanti interventi di riqualificazione e valorizzazione.

Il sindaco, l’assessora dello Spettacolo e l’assessore del Turismo esprimono soddisfazione per l’organizzazione di due importanti eventi in luoghi simbolo del nostro Comune (Grande Miniera di Serbariu e piazza Roma) che proiettano la città di Carbonia come epicentro della musica per tutti i gusti e per tutte le età. In particolare, il “Mine Summer Fest”, evento inedito per la città di Carbonia, sarà un punto di incontro e ritrovo per centinaia di giovani appassionati di musica Rap e Trap provenienti da tutto il Sud Sardegna.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza degli spettacoli pubblici in piazza Roma e in piazza Sergio Usai, il sindaco Pietro Morittu con ordinanza n. 55 del 4.06.2025, ha disposto il divieto di vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o metallo nell’area prossima agli 800 metri dalla piazza Roma, dalle ore 18.00 alle ore 2.00 del giorno successivo, e dalla piazza Sergio Usai, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.