Un grande successo la tappa del “Solo Fantasia Tour 2025” di Marco Carta, il 3 giugno scorso a Tratalias – di Nadia Pische

La semplicità e la simpatia di Marco Carta, unite alla sua bravura, fanno di lui un cantante molto piacevole da seguire e in tanti lo hanno accolto al suo concerto a Tratalias, martedì 3 giugno, scatenando numerosi applausi ed il classico coro “Sei bellissimo” su cui l’artista non perde occasione per scherzare.

Marco Carta si racconta con una naturalezza che lo contraddistingue, trasferendo le sue emozioni al pubblico che lo ama e che l’ha visto “nascere” ad “Amici” di Maria De Filippi, talent da cui nel 2008 uscì vincitore. Accompagnato da una super band che vede Nicola Corrias alla batteria, nonché programmazioni e direzione musicale, Aldo Turini alle chitarre, Fabio Castia al basso e Andrea Coppola alle tastiere, Marco unisce il pop alla musica italiana.

Nel 2009 con il brano “La forza mia” vince il Festival di Sanremo, ma col tempo l’artista conquista molti altri premi…TRL Awards, Kids’ Choice Awards e Venice Music Awards.

Apre il concerto di Tratalias con il brano “Solo Fantasia” e a seguire “Dentro ad ogni brivido”, “Niente di me”; ma anche cover come “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani e poi, con la dolcezza che lo caratterizza, “Ti voglio bene” dedicata con un bacio verso il cielo alla mamma. Prosegue con altri suoi pezzi “Splendida ostinazione” e “La forza mia” ad accendere il pubblico che, pur cantando con lui sin dai primi pezzi, con questa canzone diventa puro visibilio… e tutte le torce dei cellulari si accendono come se fossero stelle.

“No photo reposare” dedicata alla sua amata Sardegna, la cover dell’ultimo successo di Giorgia “La cura per me”, un pensiero sul “come sarebbe potuto essere” dedicato al padre che riassume nel brano “Una foto di me e di te”. Tra una canzone e l’altra, l’artista si racconta tra il serio ed il faceto, tra ricordi ora commoventi ora divertenti, sul suo “faticoso” percorso ad Amici e con il pubblico non esiste distanza. E la distanza con Marco e la sua band non la avverte neanche il piccolo Luca che in prima linea davanti al palco canta tutte le canzoni, il suo papà è il tastierista della band e al piccolo brillano gli occhi nel vederlo suonare… un legame forte tanto che anche Luca suona il piano e da poco il clarinetto. Vorrà seguire le orme del suo papà?

Più volte Marco durante lo spettacolo dice al pubblico “vi voglio bene” e manda baci arrivando direttamente al cuore dei tanti fan.

Chiude il concerto, cantando di nuovo “La forza mia”, una canzone molto amata che Marco dedica ai propri fan, alla quale è profondamente grato per l’affetto che da sempre gli dimostrano. Del resto è facile affezionarsi ad un artista che racconta e canta sentimenti ed emozioni con un trasporto ed una passione che lo rendono unico “un eterno ragazzo dal sorriso spontaneo e contagioso”.

Il concerto rientrava nel ricco programma della festa patronale per Santa Maria di Monserrat, proposto dal 29 maggio al 3 giugno 2025 dall’associazione Pro Loco di Tratalias, con il patrocinio del comune di Tratalias, assessorati del Turismo e della Cultura e Spettacolo, la Parrocchia, l’associazione Maria Monserrat.

Nadia Pische