Domenica 22 giugno al via la seconda edizione di “Elmas in Festa”

Dopo l’ importante successo dell’edizione 2024, che ha registrato una straordinaria partecipazione popolare e portato Elmas tra i protagonisti del cartellone degli eventi culturali regionali, torna Elmas in Festa, la rassegna promossa dal Comune di Elmas, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, l’organizzazione dell’associazione Enti locali per le Attività culturali e di Spettacolo e la collaborazione di numerose realtà del territorio, tra cui la Pro Loco Elmas e il Circolo Acli Elmas.

«Elmas in Festa – dichiara la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù – rappresenta per la nostra comunità un’occasione straordinaria per valorizzare il territorio, la cultura e le energie vive del nostro paese. Dopo il successo della scorsa edizione, confermiamo con contenute un programma ampio e articolato, capace di coinvolgere tutte le generazioni, di rafforzare i legami sociali e di offrire spazi di partecipazione, riflessione e festa per tutti.»

Il calendario 2025 di Elmas in Festa, articolato da giugno a dicembre, propone un fitto programma di appuntamenti culturali, musicali, teatrali, ambientali e sportivi, confermando anche per quest’anno la rassegna tematica del Festival della Laguna, che da giugno a settembre si animerà con numerosi eventi la splendida Laguna di Giliacquas, un’area dal forte valore naturalistico e comunitario con un waterfront che in questi mesi è oggetto di un importante lavoro di riqualificazione urbanistica e ambientale.

«Il Festival della Laguna – continua la sindaca Maria Laura Orrù – è una rassegna che ci sta particolarmente a cuore: restituisce centralità a un luogo simbolico per tutta la nostra comunità come la Laguna di Giliacquas, promuovendo eventi che intrecciano arte, natura e consapevolezza ambientale. È nostra intenzione proseguire su questa strada, valorizzando il patrimonio naturalistico di Elmas in chiave sostenibile e condivisa.»

«Elmas – conclude la sindaca Maria Laura Orrù – è una città dalle tante anime: culturale, popolare, artistica, solidale. Con un cartellone così ricco e variegato, intendiamo rendere omaggio a tutte le persone e le realtà che, anno dopo anno, contribuiscono con passione a renderla più bella e viva. “Elmas in Festa” è lo specchio di questa vitalità: un’iniziativa che mostra il volto migliore della nostra cittadina lagunare, capace di attrarre visitatori dai centri vicini e di animare la nostra comunità con energie sempre nuove, relazioni e occasioni di crescita condivisa.»