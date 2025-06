Stefano Rombi (sindaco di Carloforte): «Questa settimana il nostro Comune ha ottenuto 3,3 milioni di finanziamenti»

«Questa settimana il Comune di Carloforte ha raccolto 3,3 milioni di finanziamenti. 1,85 milioni di euro li abbiamo ottenuti dallo Stato per mettere in sicurezza il Palazzo Municipale di Via Garibaldi. 1,45 milioni di euro sono arrivati partecipando a un bando regionale basato sui fondi europei del Fondo per la Giusta Transizione (JTF). Potremo installare quasi 250 kw di fotovoltaico e batterie per oltre 500 kw. Saranno interessati dagli interventi: il palazzo comunale “Cisternone”, la palestra polifunzionale in via di completamento “Ex Bocciodromo”, la scuola dell’Infanzia, il PalaMedie.»

Lo ha annunciato poco fa su facebook il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi.