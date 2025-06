Visioni Sarde approda a Narcao: cinema sotto le stelle in Piazza Europa

Venerdì 20 giugno, la suggestiva Piazza Europa di Narcao ha ospitato la proiezione dei cortometraggi finalisti del circuito Visioni Sarde 2025, trasformandosi per una notte in una sala cinematografica all’aperto.

La piazza, celebre per accogliere da 35 anni il prestigioso festival internazionale Narcao Blues, ha offerto al pubblico del Sulcis Iglesiente un momento di cultura, identità sarda e riflessione comunitaria. Una serata di orgoglio identitario e dialogo culturale.

L’evento è stato fortemente voluto dal comune di Narcao, con la partecipazione del sindaco Antonello Cani, dell’assessore della Cultura Gianni Lai e di Enzo Cugusi, direttore artistico di Visioni Sarde.

«Narcao ospita anche quest’anno i cortometraggi del circuito Visioni Sarde, che porta il brand Sardegna nel mondo, e si conferma sempre più quale crocevia culturale», ha detto Gianni Lai.

Il sindaco Antonello Cani, che ha promosso la serata come occasione per offrire un po’ di frescura e stimolo culturale ai residenti, ha sottolineato: «Abbiamo scelto Piazza Europa per la sua storia di apertura alle arti – da 35 anni è teatro del festival Narcao Blues – e la trasformiamo ora in luogo di riflessione e confronto attraverso il cinema».

L’iniziativa è parte del circuito promosso dalla Cineteca di Bologna, sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, in collaborazione con Sardegna Film Commission, FASI e Cinemaitaliano.info, che, dopo tappe internazionali in città come Algeri, Malaga, Istanbul, Dublino, Londra, e Washington, torna in Sardegna per valorizzare le voci creative isolane.