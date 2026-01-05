I cittadini di Is Urigus hanno messo in vendita le loro case, minacciate dal progetto per la discarica di rifiuti speciali
Nuova clamorosa iniziativa di protesta degli abitanti di Is Urigus che da diversi mesi sono mobilitati per opporsi alla realizzazione del progetto della società Ekosarda srl che vorrebbe trasformare in una discarica per rifiuti speciali non pericolosi il sito della cava di materiali di natura vulcanica ubicata in località “Su Giri de sa Murta”, alla periferia del centro abitato della frazione del comune di San Giovanni Suergiu.
Sabato sera è stata annunciata la messa in vendita di molte case della frazione, in presenza del progetto della discarica di rifiuti speciali ad alcune centinaia di metri.
Il Movimento Spontaneo “No alla discarica” prosegue la sua battaglia ed ora attende risposte dalla Regione Sardegna, dopo l’ultima riunione svoltasi nella frazione con la partecipazione dell’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani.
NO COMMENTS