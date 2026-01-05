5 January, 2026
MENU
mobile-logo
HomeAmbienteI cittadini di Is Urigus hanno messo in vendita le loro case, minacciate dal progetto per la discarica di rifiuti speciali
Ambiente

I cittadini di Is Urigus hanno messo in vendita le loro case, minacciate dal progetto per la discarica di rifiuti speciali

1
507Views

Nuova clamorosa iniziativa di protesta degli abitanti di Is Urigus che da diversi mesi sono mobilitati per opporsi alla realizzazione del progetto della società Ekosarda srl che vorrebbe trasformare in una discarica per rifiuti speciali non pericolosi il sito della cava di materiali di natura vulcanica ubicata in località “Su Giri de sa Murta”, alla periferia del centro abitato della frazione del comune di San Giovanni Suergiu.

Sabato sera è stata annunciata la messa in vendita di molte case della frazione, in presenza del progetto della discarica di rifiuti speciali ad alcune centinaia di metri.

Il Movimento Spontaneo “No alla discarica” prosegue la sua battaglia ed ora attende risposte dalla Regione Sardegna, dopo l’ultima riunione svoltasi nella frazione con la partecipazione dell’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Il Carbonia ha sciup

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Lavori pubblici
Questa mattina Carbo
Lavori pubblici
E’ in programm
Ambiente
Prosegue, a Is Urigu
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY