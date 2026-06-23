23 June, 2026
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Al via l’evento di formazione internazionale Staff Week EDUC 2026 “Empowering Sustainability: The EDUC Alliance in Action”

La sostenibilità, in ogni sua dimensione, è il tema centrale della Staff Week EDUC “Empowering Sustainability: The EDUC Alliance in Action”, evento di formazione e confronto internazionale inaugurato questa mattina nella facoltà di ingegneria e architettura di UniCa.

La tre giorni coinvolge i e le rappresentanti delle università partner dell’Alleanza europea EDUC, istituita per creare alleanze transnazionali tra università, sviluppando cooperazioni strategiche a lungo termine attraverso modelli di mobilità fisica e virtuale di studenti e studentesse, docenti e staff e progetti di ricerca comuni.

Fino a giovedì, docenti, ricercatori e ricercatrici, personale tecnico-amministrativo, studenti e studentesse di UniCa e degli atenei di Potsdam (Germania) Paris-Nanterre e Rennes (Francia), Masaryk (Brno, Repubblica Ceca), Pécs (Ungheria) e Jaume I (Spagna) dialogheranno sulla costruzione di modelli universitari sempre più sostenibili, inclusivi e orientati al futuro, capaci di seminare la cultura della sostenibilità nelle comunità accademiche e nei territori di riferimento.

I primi approfondimenti in aula riguardano i vari aspetti legati alla sostenibilità sociale, intesa come strategia fondamentale per costruire comunità universitarie attente e accoglienti, capaci di garantire pari opportunità a tutti gli studenti e le studentesse.

Ampio spazio verrà dato anche alla sostenibilità ambientale e alle sue declinazioni concrete in tema di mobilità, gestione dei rifiuti, economia circolare, alimentazione e incremento delle aree verdi.

Ad arricchire le sessioni formative, workshop interattivi quotidiani e le visite ai laboratori del dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura e alla Cittadella Universitaria di Monserrato, esempio concreto dell’impegno dell’Ateneo verso l’innovazione e la sostenibilità.

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