Scadono il 30 giugno le iscrizioni al Premio Internazionale Pula Letteraria 2026, inserito nel programma ufficiale del Festival Pula Letteraria 2026.

Il Premio nasce con l’obiettivo di valorizzare la narrativa contemporanea e dare visibilità ad autrici e autori provenienti da tutta Italia e dall’estero, purché con opere in lingua italiana.

Per completare l’iscrizione è necessario inviare:

l’opera in formato PDF;

la scheda di iscrizione compilata e firmata;

copia del pagamento della quota di partecipazione.

La quota di partecipazione è pari a € 15,00 per ciascuna opera presentata. Tale contributo è richiesto esclusivamente a sostegno delle spese organizzative del concorso, promosso da una ONLUS e realizzato senza finalità di lucro.

Il pagamento può essere effettuato tramite:

Bonifico intestato a Fondazione Pula Cultura Diffusa

IBAN: IT73E0306909606100000176437

Causale: Quota di iscrizione Premio Pula Letteraria

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 30 giugno 2026.

Per qualsiasi domanda o necessità è possibile contattare al n. 329 490 33 99.