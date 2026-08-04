5 August, 2026
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Festival Argonautilus 2026 “Naviganti”: al Villaggio Normann di Gonnesa una serata tra parole e musica con Mauro Palmas

Prosegue il programma del Festival Argonautilus 2026 “Naviganti” con uno degli appuntamenti più originali della rassegna. Mercoledì 5 agosto, alle ore 21.30, il Villaggio Normann di Gonnesa ospiterà Mauro Palmas per una serata che unirà letteratura e musica in un unico racconto.

Protagonista dell’incontro sarà Tra le mie corde (Edizioni Isolapalma), il libro in cui Maria Gabriela Ledda ripercorre la vita, la ricerca artistica e il percorso umano di Mauro Palmas, musicista tra i più autorevoli interpreti della tradizione musicale sarda e mediterranea. Il racconto del libro si intreccerà con un concerto dal vivo, in un dialogo continuo tra parole e musica.

Sul palco, insieme a Mauro Palmas, saranno presenti Alessandro Foresti al pianoforte e Marco Argiolas al clarinetto e al sax, per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso le sonorità che hanno segnato il percorso artistico del musicista.

L’incontro con il patrocinio del comune di Gonnesa,  si terrà nel giardino di Villa Stefani a Villaggio Normann, un luogo che è ormai diventato simbolo di occasioni di incontro e valorizzazione culturale.

L’ingresso è libero e gratuito.

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