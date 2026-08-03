Una folla delle grandi occasioni per Inistrada 2026: il centro storico di Guspini invaso da musica, spettacolo e sapori

Grande partecipazione per la settima edizione della manifestazione. Diverse migliaia di persone hanno animato le vie e le piazze del paese, per una notte reso vive dalle postazioni musicali, dai profumi dello street food, dalla musica e dal concerto conclusivo di eroCaddeo.

Una folla delle grandi occasioni ha riempito ieri sera, venerdì 31 luglio, il centro storico di Guspini per la settima edizione di Inistrada, la manifestazione dedicata alla musica, allo spettacolo, alla gastronomia e alla valorizzazione delle attività economiche e degli spazi urbani del paese.

Fin dalle prime ore della serata, un pubblico numeroso e trasversale ha attraversato le vie e le piazze coinvolte dall’iniziativa, trasformando il centro storico di Guspini in un grande palcoscenico a cielo aperto. Famiglie, giovani, cittadini e visitatori provenienti anche dai centri vicini hanno partecipato a una lunga serata di musica, condivisione e intrattenimento.

Le sei postazioni musicali distribuite lungo il percorso hanno accompagnato il pubblico attraverso generi e repertori differenti, creando un flusso continuo di persone tra una piazza e l’altra.

Dai grandi successi internazionali dei Beatles, reinterpretati dai The Vaghi, alle canzoni di Zucchero proposte dai The Lords, passando per il repertorio della musica italiana dei Rock Side, le sonorità country dei The Highwayman, l’omaggio ai Nomadi dei Mercanti e Servi e l’energia della band locale Ognissanti Blues Band, ogni postazione ha saputo coinvolgere il pubblico e creare momenti di partecipazione collettiva.

In più occasioni le vie del centro storico si sono trasformate in grandi cori spontanei, con centinaia di persone riunite davanti ai palchi per cantare e ballare insieme.

Street food e attività commerciali protagonisti della serata

Grande partecipazione anche negli spazi dedicati allo street food, che hanno rappresentato uno degli elementi centrali dell’edizione 2026.

Lungo il percorso il pubblico ha potuto scegliere tra una vasta selezione di finger food. Molto frequentate anche le drink station dedicate ai cocktail e alle birre artigianali, con la partecipazione, tra gli altri, del Birrificio Quattromori e del Birrificio BAM di Mogoro.

Non sono mancati i tradizionali torronai, dolciumi, dolci sardi e prodotti di pasticceria secca, che hanno contribuito ad arricchire l’atmosfera della manifestazione.

Fondamentale anche il coinvolgimento delle attività commerciali presenti lungo le vie interessate dall’evento. Panifici, pizzerie, bar, locali e altri esercizi sono rimasti aperti fino a tarda sera, partecipando direttamente alla manifestazione e contribuendo a costruire una proposta gastronomica diffusa in tutto il centro storico.

La grande affluenza ha generato movimento e partecipazione lungo l’intero percorso, confermando la capacità di Inistrada di sostenere il commercio di prossimità e valorizzare le realtà produttive locali.

Un centro storico vissuto da famiglie e bambini

La serata ha coinvolto pubblici di tutte le età. Le attività di animazione e intrattenimento curate dalle associazioni locali hanno richiamato numerose famiglie, offrendo ai bambini spazi e momenti pensati appositamente per loro.

La presenza delle famiglie, insieme a quella dei giovani e degli adulti, ha confermato la natura trasversale di Inistrada, capace di unire generazioni differenti all’interno di un’unica grande festa collettiva.

«La straordinaria partecipazione registrata ieri sera conferma quanto Inistrada sia ormai entrata nel cuore della comunità – dichiara l’assessora alla Cultura del comune di Guspini, Miriam Floris -. Vedere il centro storico attraversato da così tante persone, famiglie e giovani è il risultato più bello. La manifestazione ha saputo creare incontro, condivisione e partecipazione, valorizzando allo stesso tempo gli spazi pubblici e le tante energie presenti nel nostro paese.»

«Inistrada ha dimostrato ancora una volta quanto cultura, musica, commercio e gastronomia possano lavorare insieme per rendere vivo il centro urbano – afferma Federico Pilloni, assessore alle Attività produttive e al Commercio del comune di Guspini -. La grande affluenza ha coinvolto gli stand, gli operatori e le attività commerciali presenti lungo il percorso. Il risultato è stato un centro storico pieno, dinamico e capace di accogliere migliaia di persone.»

Piazza XX Settembre gremita per eroCaddeo

Il momento conclusivo della manifestazione si è svolto in una Piazza XX Settembre gremita, dove a mezzanotte è salito sul palco eroCaddeo, introdotto dalla musica del dj set di NicoP e dal vocalist Angelo.

Il giovane cantautore sardo ha conquistato il pubblico di Guspini con un live show intenso e coinvolgente. Sul palco, a sorpresa, anche PierC, Piercesare Fagioli, cantautore e pianista italiano noto per la sua partecipazione a X Factor 2025.

Al termine del live show, la festa è proseguita con il DJ set conclusivo di Norman DJ, che ha fatto ballare Piazza XX Settembre fino a tarda notte.

«La risposta del pubblico è stata straordinaria e ha restituito pienamente il senso del progetto – sottolinea il direttore artistico Giorgio Cinus -. In collaborazione con l’Associazione culturale musicale Peter’s Day abbiamo costruito un percorso nel quale ogni postazione fosse parte di un unico grande spettacolo diffuso. La folla che ha attraversato il centro storico e riempito Piazza XX Settembre ha dimostrato che la musica può diventare uno strumento potente di incontro, partecipazione e valorizzazione del territorio.»

Un risultato costruito attraverso la collaborazione

La settima edizione di Inistrada è stata promossa dal Comune di Guspini, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, la collaborazione della Pro Loco Guspini e l’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

La direzione artistica è stata affidata a Giorgio Cinus, in collaborazione con l’Associazione culturale musicale Peter’s Day.

Il successo della serata è stato reso possibile anche grazie al lavoro delle associazioni, degli operatori, degli artisti, degli espositori, delle attività commerciali, dei tecnici, del personale impegnato nei servizi e di tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione e alla gestione della manifestazione.

Con la grande partecipazione registrata venerdì sera, Inistrada si conferma come uno degli appuntamenti più attesi non solo dell’estate guspinese ma dell’intero territorio come un progetto capace di valorizzare i centri della Sardegna, rafforzare il legame tra comunità e territorio e generare nuove occasioni di socialità, cultura e sviluppo economico locale.