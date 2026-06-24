FP CGIL, CISL FP e UIL FPL: «Ancora fermi produttività e DEP 2024, mancata erogazione erogazione indennità del personale del Pronto soccorso»

FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno diffuso una nota nella quale esprimono forte preoccupazione per il mancato pagamento della produttività 2024, per l’assenza del bando relativo ai Differenziali Economici di Professionalità

(DEP) e per la mancata erogazione delle indennità spettanti al Personale del Pronto Soccorso.

«A fine giugno centinaia di lavoratrici e lavoratori della ASL Sulcis Iglesiente attendono ancora risposte concrete su risorse economiche già maturate e attese da mesi. Al di là delle motivazioni tecniche e amministrative, resta un dato oggettivo: il personale continua a non percepire quanto dovuto nonostante il lavoro svolto quotidianamente in condizioni sempre più difficili, tra carenze di organico e crescenti carichi assistenziali. FP CGIL, CISL FP e UIL FPLchiedono all’Azienda tempi certi e un immediato chiarimento sulle procedure ancora in corso, partecipano e sostengono l’Assemblea Pubblica dei Lavoratori con sit-in davanti alla Direzione Generale della ASL Sulcis Iglesiente, in via Dalmazia, a Carbonia, lunedì 29 giugno 2026 dalle ore 9.00 alle ore 11.00. I lavoratori meritano risposte, certezze e il rispetto degli impegni assunti. I lavoratori hanno già dimostrato senso di responsabilità e spirito di servizio. Ora attendono risposte, atti concreti e il rispetto degli impegni assunti.»

La RSU della ASL Sulcis Iglesiente esprime forte preoccupazione e profondo disappunto per l’esito dell’incontro con il Collegio dei Revisori, che di fatto impedisce, allo stato attuale, sia il pagamento della produttività 2024 sia la

pubblicazione del bando relativo ai Differenziali Economici di Professionalità (DEP), attese da centinaia di lavoratrici e lavoratori.

«Nei giorni scorsi, attraverso una comunicazione indirizzata a tutto il personale, la Direzione Aziendale aveva illustrato un percorso che lasciava intravedere una rapida conclusione degli adempimenti necessari. Oggi, invece, i lavoratori si trovano ancora una volta senza alcuna certezza sui tempi di liquidazione della produttività e senza la possibilità di avviare le procedure per le progressioni economiche. Al di là delle motivazioni tecniche e amministrative, il risultato concreto è sotto gli occhi di tutti: siamo ormai a fine giugno e il personale della ASL Sulcis Iglesiente non ha ancora percepito la produttività maturata nel 2024, né può accedere alle procedure per le progressioni economiche previste dal contratto. Una situazione che la RSU considera inaccettabile, soprattutto alla luce dell’impegno quotidiano garantito dalle lavoratrici e dai lavoratori dell’Azienda, che continuano ad assicurare servizi essenziali nonostante le persistenti carenze di organico, le difficoltà organizzative e i crescenti carichi di lavoro.

La mancata erogazione della produttività e il blocco delle DEP rappresentano un grave danno economico e professionale per il personale, che ancora una volta si vede costretto ad attendere il completamento di procedure e verifiche che si protraggono ben oltre tempi ragionevoli. Ulteriore aggiunta è la certezza che nella mensilità di Giugno 2026 anche le indennità di Pronto Soccorso non verranno erogate ai dipendenti che ne hanno diritto. Per tali ragioni, la RSU ASL Sulcis Iglesiente indice un’Assemblea Pubblica dei Lavoratori con sit-in davanti alla Direzione Generale della ASL Sulcis Iglesiente, in via Dalmazia a Carbonia, lunedì 29 giugno 2026 alle ore 10.00. L’assemblea sarà l’occasione per informare il personale sulla situazione attuale e valutare insieme tutte le iniziative necessarie affinché vengano garantiti il pagamento della produttività 2024, la pubblicazione del bando DEP e il pieno rispetto degli impegni assunti nei confronti dei lavoratori. La pazienza dei lavoratori è finita. A fine giugno non sono più accettabili ulteriori rinvii su produttività e progressioni economiche.»