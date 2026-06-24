Sono state tre serate indimenticabili, dal 19 al 21 giugno, a Carbonia, quelle della rassegna musicale “DNA Music Festival” – di Nadia Pische

Sono state tre serate indimenticabili, dal 19 al 21 giugno, quelle della rassegna musicale “DNA Music Festival”, che nel cuore pulsante della città di Carbonia, piazza Roma, ha portato un numero eccezionale di persone di tutte l’età.

Ad organizzare la Pro Loco di Carbonia con il patrocinio del comune di Carbonia, un grande dispiegamento di forze che in sinergia hanno saputo regalare un evento dal sapore emozionale unico, come solo la musica live vissuta tutti insieme sa regalare.

La serata del 19 giugno è stata dedicata ai tributi, sul palco prima “Idol” Achille Lauro Experience Tribute e subito dopo “Max Forever” 883 tribute band.

Il sosia e imitatore di Achille Lauro, nome di battesimo Marco Rosati, arrivato quarto nel programma Tali e Quali su Rai 1, ha coinvolto con simpatia ed abilità musicale tutto il pubblico che ha duettato con lui riconoscendogli grande apprezzamento attraverso numerosi applausi. Dopo la conclusione della sua esibizione si è trattenuto a grande richiesta per fermare il momento tra selfie e foto.

A seguire un tuffo nel passato con i brani iconici degli anni ’90, successi degli 883 e di Max Pezzali, portati sul palco della band “Max Forever”, accompagnata da un pubblico che non ha perso una sola nota cantando e ballando senza mai stancarsi.

La serata del 20 giugno ha visto protagonista la tanto attesa Irene Grandi, una tra le voci più amate della musica pop italiana.

Un “Giamburrasca” dall’indole vivace e travolgente, che in ogni nota pone un battito del suo cuore. Combattente, focosa e al tempo stesso dolce e melodica, ma sempre portatrice di messaggi importanti, spesso dedicati all’amore. Un sorriso carico di simpatia ed uno sguardo brillante, una voce che ha emozionato attraverso ritmi ed armonie capaci di arrivare dritti al cuore.

L’ultima sera, il 21 giugno, gran finale dedicato alla “Festa della Musica”, che si celebra a livello internazionale proprio in questa data e ha come usanza organizzare concerti gratuiti nella piazza delle città.

Primi sul palco per dedicare al folto pubblico alcuni brani famosi della musica italiana Fabio Bellia, musicista bassista e carboniense speaker Radiofonico e David Colaiacomo, cantante e chitarrista romano, dalla voce calda che unisce sonorità pop e rock. Un brano su tutti che ha infiammato la piazza l’indimenticabile “Che sarà”.

A catapultare il pubblico nei mitici anni ’60 il gruppo Skaosss che si è esibito subito dopo con un carico di energia contagiosa che, nonostante la serata caldissima, ha fatto muovere tutti ad un ritmo di una vitalità esplosiva.

Finale col botto con la Special Guest Ivana Spagna, protagonista importante della scena musicale italiana ed internazionale.

Un’artista che ha portato sul palco a Carbonia i suoi più grandi successi che hanno scaldato e conquistato i migliori posti nelle classifiche europee.

Un’icona della musica dance internazionale negli anni ‘80 e ’90, hit mondiali come “Easy Lady” e “Call me” oltre ad un suo cavallo di battaglia italiano “Gente come noi”.

La regina dell’Italo disco ha coinvolto il pubblico sino a tarda notte regalando emozioni, una su tutte quando ha cantato la canzone dedicata ai suoi genitori Gemma e Teodoro “Davanti agli occhi miei”.

Un omaggio commovente che ha messo in luce le varie sfaccettature dell’artista.

Non resta che dare appuntamento all’anno prossimo con il DNA Music Festival Sardegna perché, dove c’è musica ci sono cuori che battono e si emozionano.

Nadia Pische