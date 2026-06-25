Iglesias, incarico provvisorio per due medici di medicina generale

Due medici di medicina generale hanno risposto positivamente al bando di ARES Sardegna per un incarico provvisorio nell’ambito di Iglesias, consentendo di avviare la presa in carico dei cittadini attualmente privi di MMG.

Il risultato è frutto di un intenso lavoro amministrativo e organizzativo che ha consentito di attivare e portare a compimento tutte le procedure previste dalla normativa vigente per il reperimento dei professionisti, nonostante le note difficoltà legate alla carenza di medici di medicina generale a livello nazionale

Gli assistiti NON dovranno recarsi presso gli uffici Scelta e Revoca.

L’assegnazione ai nuovi professionisti avverrà, infatti, attraverso le procedure previste dal sistema e gli interessati vengono contestualmente informati.

Entrambi i professionisti svolgono la propria attività presso la Casa della Comunità Santa Barbara di Iglesias (Piano terra, Distretto).

Nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza, al dott. Ederbali sono assegnati gli assistiti precedentemente in carico ai dottori Paolo Dall’Acqua e Rita Contini, mentre al dott. Pistincu sono assegnati gli assistiti del dott. Andrea Melis.

Il dott. Ederbali ha già preso servizio e riceve i pazienti il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, mentre il martedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il dott. Pistincu inizierà l’attività lunedì 29 giugno e riceverà il lunedì e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.