Ornella Muti e Naike Rivelli in Sardegna alla scoperta dell’elisir di lunga vita. Ospiti a Musei per la festa “Sonus e Saboris 2026”

Giovedì 26 giugno, a partire dalle ore 19.00, Villa Asquer ospiterà “Sonus e Saboris – Suoni, sapori e bellezza”, una rassegna dedicata al gusto, all’arte, alla musica e alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari di Musei.

La presenza di Ornella Muti e Naike Rivelli nasce come spin-off del progetto Luoghi letterari (progetto ideato e realizzato da Gianmarco Murru e Giulio Pisano). Giulio Pisano editor e direttore artistico della manifestazione ha fatto conoscere alle due madrine il Cece di Musei quando in paese è stato ospitato lo scrittore Gianluca Morozzi, che ha partecipato alla quarta edizione del progetto.

Da questo percorso prende forma “Sonus e Saboris”, che porta il racconto di Musei dalla pagina scritta alla tavola, trasformando uno dei simboli del paese, Su Cixiri de Musei, in occasione di incontro, scoperta e valorizzazione.

La presenza di Ornella Muti e Naike Rivelli, madrine dell’iniziativa e ospiti speciali della serata accompagnerà l’incontro tra il Cixiri de Musei, la cucina vegetariana, la bellezza del luogo e una proposta culturale pensata per dare visibilità a un prodotto identitario e alla comunità che lo custodisce.

Il Cece di Musei (Cixiri de Musei) è una varietà antica di cece riscoperta negli anni Novanta durante la ristrutturazione di una casa in terra cruda. All’interno di una nicchia nel muro venne ritrovato un barattolo con un sacchetto di juta contenente semi dimenticati. Da quella scoperta è nato un percorso di recupero e valorizzazione, sostenuto anche dagli studi dell’Università di Sassari, che ha permesso di riconoscere una varietà caratterizzata da semi molto piccoli, sapore intenso e consistenza sostanziosa. Il Cixiri de Musei rappresenta oggi un patrimonio agricolo, culturale e identitario del paese.

La rassegna di quest’anno proporrà una formula vegetariana diversa dal solito, costruita non sull’idea di rinuncia, ma sulla ricchezza dei prodotti della terra, sulla qualità delle materie prime e sulla capacità della cucina vegetale di raccontare il territorio in modo contemporaneo.

Accanto alla parte gastronomica, ci sarà anche una componente artistica e musicale: alle 19:00 è prevista l’apertura della mostra, alle 20.00 l’apertura degli stand degustazione e alle 21.00 il DJ set di Skento.

Con “Sonus e Saboris”, Musei conferma la volontà di valorizzare la propria storia attraverso linguaggi diversi: la letteratura, il gusto, l’arte, la musica e la promozione agroalimentare facendo del Cixiri de Musei un simbolo di identità, memoria e bellezza condivisa.