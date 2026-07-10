10 July, 2026
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Acqua, il MIT investe sulla Sardegna. Michele Ennas (Lega Sardegna): «Dal MIT 471 milioni di euro per 49 opere sarde»

«Le risorse destinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti agli interventi per fronteggiare la crisi idrica in Sardegna confermano l’impegno del ministro Matteo Salvini nel potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti sardi. Finanziamenti per 471 milioni di euro relativi a 49 interventi dal nord a sud della Sardegna inseriti nel Piano nazionale degli interventi per la sicurezza del settore idrico. Per la Sardegna si tratta di opere destinate a migliorare la sicurezza idrica, l’efficienza delle reti e la competitività del nostro territorio offrendo così risposte a cittadini, imprese e comparto agricolo. Investimenti di straordinaria importanza che confermano che si sta portando avanti una politica che investe nelle infrastrutture con programmazione e visione di lungo periodo. La realizzazione di queste opere rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la competitività del nostro territorio regionale, per contrastare gli effetti della siccità e creare condizioni più favorevoli per lo sviluppo. La costante attenzione che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta riservando all’isola trova conferma anche in questi interventi, che riconoscono il ruolo strategico della Sardegna nel piano nazionale.»

Lo scrive, in una nota, Michele Ennas. segretario regionale della Lega in Sardegna.

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