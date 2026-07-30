Alberto Pili è il nuovo segretario del Partito Democratico di Carbonia

Eletto per la prima volta in Consiglio comunale nel 1997, durante l’Amministrazione guidata dal sindaco Antonangelo Casula, Alberto Pili ha ricoperto negli anni numerosi incarichi istituzionali, maturando una lunga esperienza anche in ambito provinciale, prima come consigliere e capogruppo e successivamente come assessore nella Giunta della Provincia di Carbonia Iglesias. Attualmente è consigliere comunale.