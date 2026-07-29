CulturArte 2026 entra nel vivo: questa sera a Villacidro la musica dei Disizu Band

Dopo l’apertura dedicata alla festa di San Sisinnio e alla lingua sarda, la manifestazione prosegue oggi, mercoledì 29 luglio, con il concerto dei Disizu Band. Giovedì 30 luglio la serata conclusiva con “R(esistere) a San Silvano”.

Entra nel vivo oggi, mercoledì 29 luglio, “CulturArte 2026 – Aspettando San Sisinnio”, la rassegna che per tre serate porta nel cuore di Villacidro la lingua sarda, la musica, il teatro, la letteratura e la memoria collettiva.

La manifestazione ha preso il via ieri, martedì 28 luglio, in Piazza Zampillo, con “Racconto di una festa – Sa festa manna tra storia, devozione e narrazione”, il primo appuntamento dedicato alla festa di San Sisinnio e alla trasmissione della memoria attraverso la lingua sarda.

Questa sera, mercoledì 29 luglio, alle ore 21.45, sarà invece protagonista la musica dei Disizu Band. La rassegna si concluderà giovedì 30 luglio con lo spettacolo “R(esistere) a San Silvano”.

L’iniziativa è promossa dal comune di Villacidro, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.