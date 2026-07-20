Giovedì 23 luglio, alle 21.30, a Sant’Antioco, OfficinAcustica presenta lo spettacolo “Lisa canta Sosa”

Giovedì 23 luglio, alle 21.30, a Sant’Antioco, in Corso Vittorio Emanuele 57, OfficinAcustica presenta lo spettacolo “Lisa canta Sosa”.

Tanti appellativi sono stati usati per definire Mercedes Sosa: La madre d’America, la voce della terra, o, semplicemente, La Negra. Una voce scomoda la sua, perché pretendeva di cantar canzoni di pace in tempo di guerra e canzoni di libertà in tempo di prigionia. Aveva trent’anni quando per la prima volta salì sul palco del più importante festival folklorico argentino, a Cosquin. E’ sola davanti al microfono, coperta dal poncho sul quale scendono i suoi lunghi capelli neri, e accompagnandosi con un antico tamburo andino, intona la Cancion del derrumbe indio, intenso brano che narra del dolore delle popolazioni indigene davanti ai soprusi dei conquistatori bianchi.

Il suo destino sembra delineato: da qui in avanti, la sua voce intima diventa voce collettiva, una fama e unseguito dipopolo che e costano l’esilio durante gli anni della più sanguinosa dittatura Argentina. L’universalità della sua voce, che conobbe grandi successi anche e soprattutto nei suoi anni di lontananza dalla sua terra,conquista i cuori del pubblico locale e trasmette speranza a quella moltitudine di esiliati che popolano il vecchio continente.

Anna Lisa Mameli interpreta il repertorio di Mercedes Sosa e ne traccia il ritratto.

Un repertorio in gran parte legato alla tradizione musicale sudamericana che esce dai canoni delle sonorità folkloriche per assumere una veste nuova, inedita negli arrangiamenti raffinati di Corrado Aragoni e nella sensibilità di musicisti di grande talento ed esperienza.

Anna Lisa Mameli – voce

Corrado Aragoni – piano

Anna Maria Viani – Violino

Monica Ghiani – Violino

Paola Abis – Viola

Karen Hernandez – Violoncello

Massimo Spano – contrabbasso

Alessandro Garau – batteria e percussioni

Testi originali di Anna Lisa Mameli

Direzione musicale e arrangiamenti di Corrado Aragoni