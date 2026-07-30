Morgan James sabato 1 agosto al XVII International Nora Jazz Festival

Una delle voci più raffinate e versatili della scena internazionale approda alla diciassettesima edizione dell’International Nora Jazz Festival. Sabato 1 agosto, ore 21.30, Morgan James sarà la protagonista della seconda serata della rassegna, portando sul palco di Nora il suo stile inconfondibile, sospeso tra jazz, soul e riletture sorprendenti dei grandi classici.

Cresciuta coltivando fin da bambina la passione per il teatro musicale, Morgan James promette una serata all’insegna del jazz, del soul e delle grandi reinterpretazioni d’autore, mettendo in luce una straordinaria capacità di coniugare tecnica, intensità espressiva e personalità artistica. Con lei, una band composta da: Doug Wamble, guitar; Matthew Phillip, booth; Sarah Gooch, drums.

Al centro del suo percorso artistico c’è una spiccata inclinazione a reinterpretare i grandi classici, spesso appartenenti al repertorio maschile, rileggendoli con una sensibilità nuova e profondamente personale. Una scelta che riflette una chiara prospettiva femminile, evidente anche nel suo ultimo progetto discografico, “Soul Remains the Same”, dove offre una rilettura intensa e originale di brani iconici firmati da AC/DC, The Rolling Stones e Pearl Jam.

«Una cosa che ho sempre amato, e che ho fatto per tutta la mia carriera, è cantare canzoni scritte da uomini, pensate appositamente per gli uomini, e poi farle mie», dichiara l’artista, sintetizzando perfettamente la cifra distintiva della sua ricerca musicale. L’incontro con Prince e con Berry Gordy, fondatore della Motown e suo mentore, ha rappresentato una svolta decisiva nella sua carriera. Oggi il suo canale YouTube supera i 250 milioni di visualizzazioni, confermando il successo internazionale di un’artista capace di conquistare pubblico e critica con una voce di straordinaria intensità espressiva.

Firmato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo in collaborazione con il Ministero della Cultura, l’International Nora Jazz Festival rinnova anche quest’anno la propria vocazione all’incontro e al dialogo tra culture. Fino al 13 agosto, la rassegna traccia un percorso dove il jazz ma anche la danza diventano linguaggi universali.