Domani mattina, davanti alla sede dell’ATS, a Selargius, si terrà un sit-in dei lavoratori dell’ex Casa Famiglia “Il Girasole” di Fluminimaggiore

Domani mattina, davanti alla sede dell’ATS – ASSL Cagliari, in via Piero della Francesca, a Selargius, si terrà un sit-in dei lavoratori dell’ex Casa Famiglia “Il Girasole” di Fluminimaggiore, organizzato dalle segreterie territoriali FP CGIL e CISL FP del Sulcis Iglesiente.

«I lavoratori sono in presidio permanente davanti alla struttura dal 21 gennaio scorso per ottenere l’immediata riapertura della stessa, chiusa per urgenti lavori di ristrutturazione nei primi mesi del 2019 e portati a termine nel settembre del medesimo anno, ma a tutt’oggi delle segreterie sindacali – si legge in una nota -, nonostante le innumerevoli sollecitazioni fatte dalle scriventi, il servizio non è stato riattivato e nessuna garanzia si ha che ciò possa avvenire nel prossimo futuro perché, riteniamo l’importo della procedura di gara sottostimato, e temiamo che la stessa, per l’ennesima volta, possa andare deserta.»

Il sit-in, inizierà intorno alle ore 10.00, in forma statica, senza l’occupazione della sede stradale e nel rispetto delle regole di distanziamento fisico ed uso delle mascherine. E’ prevista la partecipazione di circa 20/25 persone, tra lavoratori, dirigenti sindacali, amministratori del comune di Fluminimaggiore e cittadini.