“Quando siete felici fateci caso”: dal 29 settembre al 4 ottobre 2021 la VI edizione della Fiera del Libro di Iglesias

In occasione della giornata internazionale della felicità che si celebra oggi 20 marzo, l’Associazione culturale Argonautilus ha annunciato che la nuova edizione de La Fiera del Libro Iglesias – Gonnesa – Portoscuso – Zeddiani si terrà dal 29 settembre al 4 ottobre 2021 ed avrà come tema e titolo: “Quando siete felici fateci caso”.

“Quando siete felici fateci caso” è la citazione di una frase di Kurt Vonnegut, tratta da una serie di conferenze che il geniale autore di distopie fantascientifiche come “Mattatoio n. 5” e “Ghiaccio nove” ha voluto dedicare al motore universale delle nostre vite: la felicità. Il tema della Fiera del 2021 diviene un invito da mettere in pratica immediatamente: questa frase evocativa ha il potere di riportare l’attenzione sulla somma di piccole cose che – pur in momenti complessi e indecifrabili come quelli che ci troviamo a vivere – devono orientare il nostro agire ed il nostro essere su tutta la bellezza da cui siamo circondati.

Come dice Vonnegut, quando le cose vanno bene e tutto fila liscio, fermatevi un attimo, per favore, e dite a voce alta: «Cosa c’è di più bello di questo».

Alla “Felicità” saranno orientati gli incontri con gli autori de La Fiera del Libro Iglesias – Gonnesa – Portoscuso – Zeddiani. Il programma de La Fiera del Libro si svolge dal 29 settembre al 4 ottobre con “Le colazioni d’Autore”, gli appuntamenti di RadioFiera, le Masterclass e gli incontri serali con gli Autori. Ci saranno mostre, approfondimenti, tavoli tecnici, laboratori e workshop per le scuole.

I luoghi de La Fiera del Libro 2021: Il centro storico di Iglesias, l’Antica Tonnara su Pranu di Portoscuso, S’Olivariu e Nuraghe Seruci di Gonnesa e Zeddiani.

ArgoNautilus nasce nel 2015 dalla passione dei Fondatori per il patrimonio culturale e naturalistico italiano, al fine di promuovere i libri e la lettura, contrastare la povertà culturale e creare una nuova coscienza ambientale. Grande importanza nelle azioni di ArgoNautilus è data al coinvolgimento dei Comuni partner; degli Istituti Scolastici del territorio; delle Reti di Biblioteche, delle strutture museali e istituzioni culturali; delle Associazioni, e di tutti coloro che si adoperano attivamente per la promozione della lettura, ma anche dell’accoglienza, dell’inclusione sociale, del rispetto per l’Ambiente.

La Direzione Artistica è affidata a Maurizio Cristella, il coordinamento generale ad Eleonora Carta.

I partner istituzionali de La Fiera del Libro sono: Arma dei Carabinieri, Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Comune di Iglesias, Comune di Gonnesa, Comune di Portoscuso, Comune di Zeddiani.