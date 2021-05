Venerdì 28 maggio il Consiglio comunale di Carbonia conferirà una benemerenza alla memoria di Modesto Melis

Il presidente Daniela Marras ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per venerdì 28 maggio, alle ore 18.30, in seduta straordinaria, in assenza di pubblico, presso la Sala consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma.

Sono due i punti all’ordine del giorno:

– Conferimento della civica benemerenza alla memoria di Modesto Melis;

– Conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre.