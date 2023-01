A Iglesias prosegue la campagna di educazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata nelle scuole

Proseguono le iniziative relative all’educazione e sensibilizzazione ambientale, con una campagna comunicativa sulla raccolta differenziata dei rifiuti, promossa dal comune di Iglesias in collaborazione con la ditta San Germano – Gruppo Iren e realizzata grazie alla partnership con la Coop. Erica.

E’ in corso la distribuzione, ai bambini delle Scuole dell’Infanzia e agli alunni delle classi 1ª e 2ª delle Scuole primarie, di “Katy-Kat missione compostaggio”, un libro illustrato che attraverso la storia della gatta protagonista racconta ai più piccoli l’importanza della raccolta differenziata, della salvaguardia ambientale e del compostaggio domestico.

Quest’anno verranno proposti anche degli incontri di formazione riservati agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, per approfondire e implementare le conoscenze riguardanti i concetti di economia circolare, compostaggio domestico, plastic free, filiera dei consorzi delle raccolte differenziate (CONAI, ecc.), e consorzi di gestione dei rifiuti dei territori.

Nei prossimi mesi inoltre, verranno programmati una serie di incontri con i cittadini presso alcuni punti informativi in città e nelle frazioni.

«Partiamo dai bambini per far crescere la consapevolezza in tutta la comunità – spiega l’assessore dell’Ambiente, Francesco Melis – con un progetto di educazione e approfondimento che si rivolgerà anche agli insegnanti e ai cittadini titolari delle utenze domestiche e delle attività produttive.»