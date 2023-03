Idea Sardegna scende in campo con una lista civica per le Amministrative di Iglesias, in programma il 28 e 29 maggio

Idea Sardegna, Alleanza Civica Identitaria costituita da diversi consiglieri regionali, scende in campo con una lista civica per le Amministrative di Iglesias, in programma il 28 e 29 maggio.

“La sua composizione – ha detto Carla Cuccu – vede adesioni da parte di cittadini provenienti dal mondo sociale, politico – istituzionale, culturale, del commercio, dello sport nonché rappresentanti di attività produttive imprenditoriali anche artigianali. siamo felici di scendere in campo con Idea Sardegna ad Iglesias. Una conquista per la città, dove ci poniamo l’obiettivo di contribuire al suo futuro. Il gruppo vede la partecipazione del consigliere comunale Federico Casti, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle nel 2018; Antonio Fadda, giovane imprenditore; Federico Sireus, giovanissimo operaio del polo di Portovesme e giocatore di baseball; Eleonora Secci, capo cantiere e grande appassionata di sport; Pinello Cossu, ex amministratore comunale e provinciale.”