L’Amministrazione comunale di Carbonia esprime grande soddisfazione per l’ottima riuscita del 1° Rally Sulcis Iglesiente

«Un bellissimo evento che ha visto il nostro territorio unito per sostenere e valorizzare sinergicamente una manifestazione sportiva inedita, con l’auspicio che alla prima edizione possa farne seguito una lunga serie. La città di Carbonia ha risposto presente con la partecipazione di centinaia di nostri concittadini che nella giornata di domenica si sono riversati nelle strade del centro per ammirare le auto da corsa e il prezioso lavoro svolto dai meccanici nel parco di assistenza allestito in via Fosse Ardeatine e piazza Matteotti.»Con queste parole il sindaco Pietro Morittu ha espresso la sua soddisfazione per l’ottima riuscita del 1° Rally Sulcis Iglesiente, un evento organizzato dalla scuderia Mistral Racing con il supporto della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e dell’ACI Cagliari e l’adesione di 13 Comuni del Sulcis Iglesiente, tra i quali il comune di Carbonia, che ha patrocinato e contribuito economicamente alla riuscita della manifestazione, a cui hanno collaborato attivamente la Pro Loco Carbonia ed il Consorzio Fieristico Sulcitano.

Il sindaco ha espresso un ringraziamento particolare ai due assessori competenti Michele Stivaletta – con delega al Turismo e alle Attività Produttive – e Giorgia Meli – con delega allo Sport – per l’ottimo lavoro svolto.

L’evento sportivo è stato impreziosito, fin dalla giornata di sabato, dalla presenza di stand dedicati alle tradizioni artigianali locali, al folklore e allo street food. Ma anche dagli spettacoli di intrattenimento ed animazione con l’esibizione della scuola di ballo Elle Dance, il trenino de “Le Simpatiche Canaglie”, la musica con i Dj Riky Em e Buster Malandrini, l’esibizione del gruppo Folk Santa Giuliana di Serbariu e il concerto del gruppo musicale “I Colpevoli”.