Venerdì 26 luglio, a San Giovanni Suergiu, il concerto “Today’s Music – La musica di oggi in percorsi musicali senza confini”

Venerdì 26 luglio 2024 l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con la Direzione Artistica del Maestro Ignazio Perra) porta a San Giovanni Suergiu (presso Piazza IV Novembre, alle ore 21.30) il concerto “Today’s Music – La musica di oggi in percorsi musicali senza confini” tenuto dal trio composto da Francesca Loche (Voce), Irene Loche (Chitarra), Michele Brandinu (Pianoforte), artisti di riconosciuta capacità professionale ed esecutiva e con ampia e rilevante esperienza concertistica a livello regionale, nazionale e internazionale. Il concerto prevede l’interpretazione di celebri brani, appartenenti al repertorio della popular music, accuratamente selezionati fra la produzione musicale di autori nazionali e internazionali.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) con la compartecipazione finanziaria della Scuola Civica di Musica “Don Tore Armeni” di Sant’Antioco-San Giovanni Suergiu (diretta dal Maestro Claudio Corrias) ed in collaborazione con il comune di San Giovanni Suergiu nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2024. L’ingresso al concerto è gratuit