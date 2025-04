Il turismo lento può essere una fonte di reddito per molte persone e famiglie, presentati ieri a Nuxis i progetti della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara

Il turismo lento è l’opposto del turismo di massa, delle mete sovraffollate e caotiche, del mordi e fuggi, del consumismo di beni che non sono prodotti sul luogo. il turismo lento predilige la scoperta di luoghi caratteristici e l’immergersi nella cultura locale, con un occhio di riguardo all’ambiente, prediligendo il camminare a piedi o in bici, a favore della sostenibilità.

Il Sulcis Iglesiente presenta pregi con cui accogliere persone che pongono attenzione alla qualità dell’esperienza. Disponiamo di un patrimonio paesaggistico di immenso valore che il turismo lento permette di apprezzare, come ho avuto modo di percepire nelle ultime settimane, durante gli allenamenti per la “Tamara Day 2”, tenutasi domenica 13 aprile, in mezzo alla spettacolare macchia mediterranea in fiore.

Patrimonio paesaggistico e culturale è ciò che offre anche il Cammino Minerario di Santa Barbara. Lunedì 14 aprile 2025, nell’aula consiliare del comune di Nuxis, i rappresentanti della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e della “SLeA Turismo e Territorio” hanno esposto agli operatori locali i dati statistici e un’idea per sviluppare ulteriormente le prestazioni da offrire ai pellegrini del Cammino: una Card dematerializzata, per connettere i servizi erogati in rete dai 29 Comuni aderenti al Cammino Minerario di Santa Barbara con i bisogni dei pellegrini e dei turisti.

Nel 2022 i pellegrini sono stati 789, l’anno successivo 1.199, l’anno scorso 3.246, 1.600 nei primi tre mesi del 2025: numeri in crescita che ci devono indurre a rivolgerci con sempre più attenzione e cura a questa fetta di slow tourism.

Simona Pirosu

Allegate le interviste realizzate da Giampaolo Cirronis con Stefano Landi, presidente di SL&A Turismo e Territorio, società di consulenza specializzata nel turismo, e Romeo Ghilleri, sindaco del comune di Nuxis