Giovedì 5 giugno, a Porto Pino, le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Taddeo Cossu esporranno un manufatto risultato del progetto “Un Filo di Pace”

Giovedì 5 giugno 2025, presso la prima spiaggia di Porto Pino, Sant’Anna Arresi, dalle ore 10.30, le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Taddeo Cossu dei plessi di Sant’Anna Arresi e Teulada, esporranno un manufatto risultato del progetto “Un Filo di Pace”. Il progetto, inserito nel PTOF (Piano Triennale dell’offerta Formativa), è un percorso di sensibilizzazione e di educazione alla Pace in un contesto internazionale di scambio educativo con la Tunisia, la Francia e il Galles e si inserisce all’interno di una più ampia formazione verso l’educazione alla cittadinanza globale. Cittadinanza che si può esprimere solo in un mondo accogliente e solidale, in cui la parola pace possa risuonare in ogni angolo della Terra.

Il progetto “Un Filo di Pace” di sensibilizzazione al tema della convivenza pacifica tra i popoli, ha coinvolto circa 800 persone, tra alunne, alunni, docenti e dirigenti scolastici. Frutto del lavoro progettuale del collegio docenti dell’Istituto Comprensivo Taddeo Cossu e dell’artista Fabiene Lachevre Frongia, che da anni collabora come esperta esterna con l’Istituto, è stato accolto e condiviso dalla scuola primaria delle Suore di Sousse, Tunisi, dalla scuola Primaria di Giberville e la Penclawd Primary School di Swansea. Le scuole spinte dal desiderio di conoscersi, incontrarsi e diffondere la loro speranza di Pace, hanno lavorato insieme a distanza, per realizzare un manufatto che racconta i loro Paesi di origine e il loro desiderio di futuro e che simbolicamente come un ponte di Pace, unisce tutte queste comunità che si affacciano sul mare. Il Filo, risultato dal lavoro comune, è stato realizzato con il lino della Normandia e con fili delle reti dei pescatori di Sant’Anna Arresi e sarà esposto dalle alunne e dagli alunni giovedì 5 giugno nella prima spiaggia di Porto Pino. Saranno presenti i sindaci dei due comuni di Sant’Anna Arresi e Teulada, Paolo Dessì e Angelo Milia, le forze dell’ordine, la protezione civile di Sant’Anna Arresi, alcuni pescatori che hanno voluto aderire all’iniziativa.