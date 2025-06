J-AX in concerto allo stadio Monteponi, per l’Iglesias Summer Festival, sabato 12 luglio 2025

J-AX – leggenda del rap italiano con all’attivo 71 dischi di platino, 19 dischi d’oro e 2 miliardi di streaming sarà il grande protagonista dell’Iglesias Summer Festival, sabato 12 luglio 2025, allo stadio Monteponi. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com

La carriera musicale di J-Ax prende il via nei primi anni ’90 come frontman del leggendario duo Articolo 31, insieme al DJ e produttore DJ Jad. Con l’uscita del primo album “Strade di Città ” (1993), il gruppo segna una svolta nella scena musicale italiana, contribuendo a gettare le basi del rap italiano. Spinto da una passione radicata per il rock americano, J-Ax decide di intraprendere la carriera solista e nel 2006 pubblica l’album “ Di Sana Pianta ”, ottenendo un immediato successo in Italia.

Nel 2009 J-Ax pubblica i due album: “Rap n’ Roll” e “Deca Dance”, entrambi presi da uno stile personale e da un forte legame con la scena musicale italiana. Due anni dopo, arriva “Meglio prima”, un lavoro che prosegue il percorso artistico intrapreso, con la collaborazione di produttori storici come Guido Style e Fabio B. Nel 2015 pubblica “Il bello d’esser brutti” (4 dischi di platino), che debutta direttamente al primo posto delle classifiche. Nel 2017 arriva un altro trionfo con “Comunisti col Rolex” (4 dischi di platino), progetto nato in collaborazione con Fedez. L’album porta entrambi gli artisti in vetta alle classifiche con singoli come “Vorrei ma non posto” (7 dischi di platino) e “Senza pagare” (8 dischi di platino), diventati simboli di un’intera generazione.

Nel 2018 J-Ax pubblica uno dei suoi capolavori “Tutto tua madre”, brano autobiografico che racconta la felicità di essere diventato papà. Nello stesso anno festeggia i suoi 25 anni di carriera con 10 concerti sold out al Fabrique a Milano e 10 live nei più importanti Festival musicali.

Nel 2020 esce con l’album “ ReAle” (certificato Platino), successivamente pubblica il singolo “ Una voglia assurda” (certificato Platino), l’album “J-Axonville – Uncool and pride” e il singolo “Salsa” con Jake La Furia (certificato doppio Platino).

Nel 2021 esce il suo progetto “ SurreAle ”, che nasce come re-pack dell’album “ReAle”. A dicembre 2022 annuncia vieneta la reunion degli Articolo 31 e la partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Un bel viaggio”. Tra le loro uscite più recenti spiccano “Filosofia del Fuck-off”, “Disco Paradise” con Fedez e Annalisa (già certificata 3 volte Platino), “Classico”, “Cosa Bene” con i Coma_Cose e il loro ultimo album dal titolo “Protomaranza”.

Tra le uscite più recenti dell’artista spiccano, invece, i singoli “Abbiamo già vinto” (2023), realizzati insieme a Tiziano Ferro, e “Madonna di Campiglio (2024), in collaborazione con Ludwig e DJ Matrix, confermando J-Ax come un artista capace di reinventarsi costantemente.