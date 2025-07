Sebastian Puddu è il nuovo direttore sportivo del Carbonia Calcio. La notizia, nell’aria già dalla scorsa settimana, è stata ufficializzata alcuni minuti fa dal presidente Andrea Meloni. Per Sebastian Puddu si tratta di un ritorno, a distanza di cinque anni dalla prima esperienza, iniziata e conclusa in una sola stagione, con un bilancio straordinario: promozione in serie D e conquista della Coppa Italia. Ritorna a Carbonia con alle spalle cinque stagioni al Muravera, poi Costa Orientale Sarda, esperienza terminata poco più di un mese fa.

L’accordo con Sebastian Puddu rappresenta un nuovo importante tassello del mosaico del nuovo Carbonia, iniziato con l’elezione del nuovo presidente Andrea Meloni, e proseguito con la scelta del nuovo allenatore, Graziano Mannu, anche lui di ritorno alla guida della squadra con la quale ha iniziato la carriera di allenatore 19 anni fa, durata per ben sei campionati consecutivi. E’ in via di definizione anche l’intero assetto tecnico, che vede Maurizio Ollargiu (altro ritorno) quale responsabile del settore giovanile e Fabrizio Caria allenatore della squadra allievi. Maurizio Ollargiu e Fabrizio Caria in questi giorni sono impegnati nell’organizzazione dell’Open Day per giovani calciatori che si terrà mercoledì 30 luglio, a partire dalle 17.30, al Comunale di Villaperuccio. I giovani interessati sono gli allievi 2009 e 2010 e gli juniores regionali.

Sono in corso numerosi contatti, intanto, per la formazione della nuova rosa della prima squadra. Avviati dal tecnico Graziano Mannu, proseguiranno sotto la regia del nuovo direttore sportivo Sebastian Puddu. Già nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le prime conferme di calciatori già in forza al Carbonia nel campionato scorso e i primi volti nuovi.

Giampaolo Cirronis