Sabato 27 giugno Sant’Antioco rivivrà la favola dell’Olimpia, la prima squadra sarda approdata alla A1 di pallavolo, con tutti i protagonisti di quell’impresa
Sabato 27 giugno Sant’Antioco rivivrà la favola dell’Olimpia, la prima squadra sarda approdata alla A1 di pallavolo. Il grande evento sportivo verrà presentato giovedì 25 giugno, alle 11.00, nella sede del CONI, in viale Bonaria. Al PalaGiacomo Cabras si ritroveranno quasi tutti i protagonisti di quell’impresa, dal coach Radames Lattari al fenomenale schiacciatore Rafael Pascual, arrivato oggi in Sardegna, passando da Giuseppe Lai, il talento cristallino cresciuto in casa, arrivato al vertice negli anni dell’esplosione della pallavolo italiana che vinceva tutto con i Club e la Nazionale allenata da Julio Velasco.
Sono trascorsi 32 anni ma sembra ieri. L’appuntamento con gli “eroi” della grande Olimpia è per sabato 27 giugno, alle 18.30, al PalaGiacomo Cabras.
Giampaolo Cirronis
NO COMMENTS