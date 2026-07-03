A Monte Sirai la favola di Fabrizio De Andrè, sabato 4 luglio, alle 21.30

Un teatro sul mare, un palco, uno spettacolo dal sapore internazionale. Gli ingredienti sono sempre gli stessi, e il risultato… non delude mai. È di nuovo tempo di emozioni a Carbonia per il secondo appuntamento stagionale di ‘Notti a Monte Sirai’, il festival internazionale che giunge quest’anno alla XVIII edizione. Nell’area archeologica sulcitana serata tra musica e poesia con il grande Gianmarco Tognazzi, che nell’occasione, coadiuvato dall’Orchestra Saverio Mercadante, racconta il mito di Fabrizio De André.

Il secondo appuntamento della rassegna carboniese, il primo nel mese di luglio, è in programma sabato 4 alle ore 21.30. Una serata dedicata alla storia della musica, con il racconto de La favola di Fabrizio De André, considerato da gran parte della critica uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi.

Conosciuto anche con l’appellativo di Faber, l’artista genovese amava raccontare storie di emarginati, ribelli, prostitute in brani che vengono ancor oggi considerati come vere e proprie poesie. Nato in Liguria, si innamorò della Sardegna e la scelse per la seconda parte della sua vita. Nel 1975, infatti, acquistò uno stazzo in Gallura e lo trasformò in rifugio: da lì in poi l’Isola ha influenzato profondamente la sua musica, la sua vita privata e la sua poetica.

A guidare il pubblico in questo fantastico viaggio nella musica d’autore italiana sarà Gianmarco Tognazzi. Figlio d’arte e diplomato all’Istituto per la Cinematografia ‘Rossellini’ di Roma, è stato protagonista in televisione, al cinema e a teatro, lavorando con i migliori registi d’Italia.

Gli esordi in tv nell’intrattenimento domenicale, accanto a veri e propri maestri come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, lo portarono fino alla conduzione, nel 1989, del Festival di Sanremo, insieme ad altri cognomi celebri (Danny Quinn, Rosita Celentano e Paola Dominguin). Nello stesso anno conobbe Beatrice Bracco, insegnante di recitazione che cambiò radicalmente il suo percorso interpretativo. Si dedicò infatti al teatro e pochi anni dopo avviò una lunga collaborazione con Alessandro Gassmann. Al cinema ha recitato in molti film, guidato, tra gli altri, da Ricky Tognazzi, Leonardo Pieraccioni, Neri Parenti, e ha conquistato anche una nomination ai Nastri d’Argento come miglior attore.

Sul palco di Monte Sirai sarà accompagnato dall’Orchestra Saverio Mercadante, guidata dal M° Rocco Debernardis, per riproporre i brani di maggior successo del cantautore genovese, rielaborati con grande maestria dal compositore Damiano D’Ambrosio. L’ensemble ha al suo attivo più di 100 concerti collaborando con artisti, solisti e direttori di fama internazionale. Particolare interesse ed apprezzamento della critica ha avuto la produzione discografica con l’uscita degli album ‘Seirenes’, ‘The Breaths’ e ‘Ammore e niente cchiù’. Nel settembre 2015 è stata inoltre protagonista a Matera nel concerto del leggendario tenore José Carreras quando la città è stata capitale europea della cultura.

La XVIII edizione di Notti a Monte Sirai prevede complessivamente 4 date nel Parco Archeologico più 1 fuori sede, programmata in collaborazione con le scuole di danza di Carbonia.

Dopo il tutto esaurito fatto registrare nel primo appuntamento, con Roberto Giacobbo, e la seconda tappa in programma sabato, sabato 11 luglio ci sarà spazio per un’altra icona del cinema italiano, Laura Morante, che omaggerà la regina della letteratura sarda, Grazia Deledda, a 100 anni esatti dall’assegnazione del Premio Nobel. Sabato 1 agosto sarà invece il giorno di ‘Resounding’, spettacolo dedicato alla danza proposto dal Gruppo e-Motion. E infine, nella serata extra, giovedì 6 nell’Anfiteatro di piazza Marmilla, nel centro città, ecco ‘Pre-Giudizio’, di Ilenja Rossi.

Il festival internazionale ‘Notti a Monte Sirai’, promosso dal Comune di Carbonia, si inserisce all’interno del più ampio programma del Festival Multidisciplinare Sardegna ‘Dancing Histor(y)ies’, curato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo. Gode inoltre del sostegno della Fondazione di Sardegna.

Come sempre il pubblico avrà anche la possibilità di recarsi nella sede di spettacolo tramite navetta, lasciando quindi a casa il proprio mezzo privato. Il bus, gratuito per i possessori di ticket per lo show, parte dal centro di Carbonia alle 20 e attende l’utenza al termine delle iniziative per fare ritorno al punto di partenza. Inoltre prosegue anche la collaborazione con il sistema museale locale (www.carboniamusei.it): anche per questa edizione infatti i possessori di biglietto per il festival hanno diritto all’accesso gratuito, entro il 31 agosto 2026, al Parco Archeologico.