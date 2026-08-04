Special event a Carbonia, il ‘Pre-Giudizio’ raccontato col linguaggio del corpo

Sotto il cielo di Carbonia il corpo torna a farsi linguaggio universale. Il Festival Multidisciplinare Sardegna ‘Dancing Histor(y)ies’ si apre ancora una volta al dialogo col mondo, stavolta con uno special event dedicato alla danza, per guidare lo sguardo del pubblico oltre la superficie delle cose. Nello spettacolo Pre-Giudizio, che vedrà la partecipazione di una scuola di danza locale, i corpi dei danzatori scavano nella memoria, tracciano movimenti che restituiscono al presente la bellezza di un’arte senza tempo, capace di parlare senza parole.

L’appuntamento è per giovedì 6 agosto. Pre-Giudizio, presentato da Uda Company, è ideato e coreografato da Ilenja Rossi, Direttrice della Urban Dance Academy di Roma. Il pregiudizio travisa e piega la realtà, insinua il dubbio, muta l’ambiente, genera opinioni già scritte, pronte a diventare ingiuste. Questo atteggiamento radicato nutre il pregiudizio silente, che striscia tra le persone, sviluppando opinioni invisibili che separano, condannano, vincolano, come i corpi che danzano sul palco, in un progetto coreografico di movimenti drammatici: legami ingiusti, imposizioni false, verità negate. Ogni passo diventa resistenza, ogni gesto una lotta contro le catene del pensiero precostituito.

È uno show ricco di contenuti introspettivi e psicologici che si esprimono col linguaggio dell’urban, tramite un unico strumento in grado di parlare a tutte le generazioni: il corpo. I danzatori protagonisti dello spettacolo diventano così veri e propri creativi, ognuno artigiano di sé stesso e della propria arte, ma parte di un insieme, di una coreografia capace di lanciare un unico messaggio.

L’evento vedrà la partecipazione della scuola di danza Tersicore Carbonia, i cui allievi saranno coinvolti in un workshop intensivo promosso dalla UDA Dance Company, per poi regalare una restituzione sul palco in occasione dello spettacolo. I 3 giorni di percorso, in programma il 4, 5 e 6 agosto, rappresentano un ponte tra la formazione accademica e il professionismo della scena contemporanea. I partecipanti verranno infatti guidati passo dopo passo nella creazione della performance che aprirà la serata: il giorno 1 sarà dedicato a ‘Incontro, tecnica e fondamenta del lavoro’, il giorno 2 a ‘L’approfondimento tecnico e la costruzione coreografica’, il giorno 3 a ‘La scena, la prova generale, il debutto’.

La rappresentazione finale, con inizio previsto per le 21.30, è in programma nell’Anfiteatro di piazza Marmilla, nel centro città; e vedrà in scena Giulia Brunori, Carmelo D’Agostino, Giuseppe D’Avanzo, Rebecca Rossi e i danzatori della Tersicore Carbonia, con la regia di Ilenja Rossi. Le musiche sono di Byetone, Roger Goula, Zosia Jagodzinska e Muted.

L’appuntamento rientra nel Festival Multidisciplinare Sardegna ‘Dancing Histor(y)ies’ ed è promosso dal comune di Carbonia. È curato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo ed è finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo. Gode inoltre del sostegno della Fondazione di Sardegna.