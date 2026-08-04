Giovedì 6 agosto 2026 i tecnici di Abbanoa eseguiranno una manutenzione straordinaria all’interno dell’impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu. Per poter effettuare i lavori, dalle 7 fino al loro completamento, previsto intorno alle 16.00, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica alle utenze situate nelle località di Is Urigus, Is Pusceddus, Campu Frassoi e Funtanona. Potranno, pertanto, verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.