Il 30 luglio 2026 scadono le iscrizioni ai campionati regionali 2026/2027, la posizione del Carbonia Calcio è ancora molto incerta

«Scadenza iscrizioni campionati regionali 2026/2027. Alle società aventi diritto a partecipare ai campionati di Eccellenza, Promozione 1ª e 2ª Categoria, Calcio A5 Serie C1, Calcio A5 Serie C2, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, che hanno confermato la loro adesione alla stagione sportiva 2026/2027, si ricorda che il titolo di pagamento della relativa tassa dovrà pervenire entro e non oltre giovedì 30 luglio 2026, presso lo scrivente Comitato Regionale. La mancata trasmissione di quanto sopra comporterà l’esclusione dal Campionato di competenza. Pertanto, nel caso di pagamenti effettuati attraverso i circuiti bancari, si pregano le società di inoltrare all’Ufficio Amministrativo del CR Sardegna, la copia del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento alla seguente mail: amministrazione.sardegna@lnd.it .»

Il Comunicato Ufficiale n. 4 della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti del 22 luglio 2026 ricorda alle società interessate il termine ultimo per l’iscrizione ai campionati regionali 2026/2027. La tassa di iscrizione al campionato di Eccellenza regionale ammonta a 9.200,00 euro, che si potrà pagare in tre rate, la prima delle quali scade giovedì 30 luglio 2026.

A 72 ore dalla scadenza del termine ultimo, la posizione del Carbonia Calcio per l’iscrizione al campionato di Eccellenza regionale 2026/2027 resta molto incerta. Il problema, nell’immediato, non è costituito dal pagamento della prima rata dei 9.200,00 euro della tassa di iscrizione, bensì dal saldo delle pendenze vantate nei confronti dei tesserati della stagione 2024/2025, precedente a quella appena trascorsa, che hanno avviato le relative vertenze per il riconoscimento di quanto loro dovuto e ad oggi non ancora corrisposto.

Lo scorso 19 luglio il presidente Andrea Meloni ha avviato la procedura di iscrizione al campionato di Eccellenza 2026/2027, ma questa non potrà validata senza la trasmissione dei titoli di pagamento di tutte le pendenze arretrate. Il massimo dirigente biancoblù è stato chiarissimo: dopo aver sopportato da solo il peso della gestione della stagione 2025/2026, non è in grado di effettuare il saldo delle pendenze arretrate ereditate al momento dell’assunzione della carica di presidente.

Dal 19 luglio sono trascorsi 8 giorni ma nulla sembra essersi mosso in concreto per consentire al Carbonia Calcio di essere presente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza regionale 2026/2027. Se nelle prossime 72 ore non interverranno fatti nuovi, il Carbonia potrebbe essere impossibilitato a regolarizzare la propria iscrizione.