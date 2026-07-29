29 July, 2026
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloMusicaSabato 1 e domenica 2 agosto, Narcao Blues propone due serate di grande musica nel sito di Sa Marchesa, a Nuxis
Musica

Sabato 1 e domenica 2 agosto, Narcao Blues propone due serate di grande musica nel sito di Sa Marchesa, a Nuxis

Sabato 1 e domenica 2 agosto, Narcao Blues propone due serate di grande musica in una delle cornici più suggestive del nostro territorio: il sito archeologico delle Grotte di Acquacadda – Sa Marchesa.
Due serate dedicate al grande blues, dove la magia della musica incontra il fascino dell’archeologia, creando un’esperienza unica tra storia, cultura ed emozioni.
Con Blues Narcao continua un percorso che unisce musica e valorizzazione del patrimonio culturale, confermando come la cultura possa essere un motore di crescita e promozione del territorio.
Prosegue così il nostro progetto #NuxisFuoriNuxis, nato per far conoscere e valorizzare le ricchezze turistiche, storiche e culturali di Nuxis, invitando tutti a scoprire un luogo autentico, ricco di bellezza e tradizioni.

FOLLOW US ON:
Grandissimo successo
Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Musica
Terza serata del XXX
Musica
Entra nel vivo la t
Musica
Giovedì 9 luglio 20
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY