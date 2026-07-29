Sabato 1 e domenica 2 agosto, Narcao Blues propone due serate di grande musica nel sito di Sa Marchesa, a Nuxis

Sabato 1 e domenica 2 agosto, Narcao Blues propone due serate di grande musica in una delle cornici più suggestive del nostro territorio: il sito archeologico delle Grotte di Acquacadda – Sa Marchesa.

Due serate dedicate al grande blues, dove la magia della musica incontra il fascino dell’archeologia, creando un’esperienza unica tra storia, cultura ed emozioni.

Con Blues Narcao continua un percorso che unisce musica e valorizzazione del patrimonio culturale, confermando come la cultura possa essere un motore di crescita e promozione del territorio.

Prosegue così il nostro progetto #NuxisFuoriNuxis, nato per far conoscere e valorizzare le ricchezze turistiche, storiche e culturali di Nuxis, invitando tutti a scoprire un luogo autentico, ricco di bellezza e tradizioni.