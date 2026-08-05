Il calcio antiochense ritorna in Promozione dopo quasi tre lustri. Un traguardo che mancava dalla fine dell’esperienza del Sant’Antioco Calcio, motivo di grande festa per tutta la città.

«È una gioia immensa e un traguardo importante, frutto di grandi sacrifici e di un impegno iniziato 10 anni fa quando abbiamo costituito il settore dilettanti – commenta il direttore sportivo Mariano Gala -. Vogliamo ringraziare prima di tutto i ragazzi, lo staff tecnico, presente e passato, i dirigenti e i nostri tifosi, che ci hanno seguito e sostenuto con passione anche nelle trasferte.»

«Ora, per rimanere a questi livelli, servirà lo sforzo e la collaborazione di tutti: della società, dei nostri atleti, dei tifosi, dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini – aggiunge Mariano Gala -. L’obiettivo non è solo costruire una realtà calcistica importante, ma creare un punto di riferimento sociale per Sant’Antioco, capace di coinvolgere i nostri giovani in un percorso sano, di crescita e di aggregazione, diventando un forte argine contro ogni forma di disagio e devianza. Forza Antiochense, forza Sant’Antioco!»