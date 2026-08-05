Quale futuro per Carbonia e Olbia, due delle società più gloriose del calcio sardo, dopo la loro rinuncia al campionato di Eccellenza?

Il Comitato regionale della FIGC Lega Nazionale Dilettanti, dopo aver ufficializzato la loro rinuncia con conseguente esclusione dal campionato di Eccellenza regionale 2026/2027, al quale avevano acquisito il diritto a partecipare il Carbonia perché ottavo classificato al termine del campionato 2025/2026, l’Olbia in quanto retrocessa dal campionato di serie D, “tende loro una mano”, comunicando che le stesse, su richiesta scritta e motivata (entro la data del 20 agosto 2026), potranno richiedere il mantenimento dell’affiliazione e dell’anzianità federale fino ad oggi maturata. In ottemperanza al disposto dell’art. 110, punto 1 delle NN.OO.II. della F.I.G.C., dalla data di ratifica da parte della F.I.G.C., i calciatori ad esse vincolati sono liberi d’ufficio e possono tesserarsi per qualsiasi Società, sottoscrivendo il modulo di “Nuovo Tesseramento” alla F.I.G.C.. 3.2.3.