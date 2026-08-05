6 August, 2026
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Ripescate in Promozione Antiochense e Fonni, ufficializzati i due gironi

La mancata iscrizione al campionato di Eccellenza regionale di Carbonia e Olbia e i conseguenti ripescaggi di Villacidrese e Usinese, hanno liberato due posti nei due gironi di Promozione regionale che sono stati occupati da Antiochense e Fonni, rispettivamente vincitrice e finalista dei playoff e prima e seconda classificata nella graduatoria dei ripescaggi.

«Alla scadenza dei termini, fissati per lunedì 20 luglio 2026 (termine ordinatorio) e giovedì 30 luglio 2026 (termine perentorio), hanno provveduto a perfezionare l’iscrizione al campionato in oggetto tutte le 32 Società “aventi diritto”. Pertanto, a seguito di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato nel corso della riunione del 4 Agosto 2026; preso atto dei posti resisi vacanti a seguito dell’ammissione delle Società Usinese e Villacidrese Calcio al Campionato di Eccellenza, delibera il ripescaggio al Campionato Regionale di Promozione, delle Società Antiochense Sant’Antioco e Fonni Calcio posizionatasi dal 1° posto al 2° posto ( play-off), nella graduatoria dei ripescaggi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 7 del 3 agosto 2026.

I due gironi del Campionato di Promozione 2026/2027 risultano pertanto così composti:

Girone “A”: Accadenia Sulcitana, Antiochense Sant’Antioco, Arbus Guspini Costa Verde, Atletico Cagliari, Atletico Masainas, Cannonau Jerzu, Castaidas, Cus Cagliari, Ferrini Cagliari, Samugheo, Sant’Elena Quartu, Selargius Calcio, Tharros, Arborea, Uta Calcio, Vecchio Borgo Sant’Elia.

Girone “B”: Arzachena Calcio Costa Smeralda, Bosa, Buddusò, Campanedda, Castelsardo, Coghinas Calcio, Fonni Calcio, Li Punti Calcio, Luogosanto, Macomer Calcio, Macomerese 1974, Monte Alma, Ovodda, Ozierese 1926, San Giorgio Perfugas, Thiesi.»

I campionati di Promozione regionale 2926/2027 avranno inizio domenica 13 settembre 2026.

 

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