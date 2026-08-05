Dopo il Carbonia anche l’Olbia è fuori dal campionato di Eccellenza, ripescate Villacidrese e Usinese. La Lega nazionale dilettanti ha ufficializzato poco fa la composizione del campionato di Eccellenza 2026/2027.

«Alla scadenza dei termini, fissati per lunedì 20 luglio 2026 (termine ordinatorio) e giovedì 30 luglio 2026 (termine perentorio), hanno provveduto a perfezionare l’iscrizione al Campionato in oggetto 14 delle 16 Società “aventi diritto”. Non hanno infatti regolarizzato la domanda di iscrizione le Società Carbonia Calcio e Olbia Calcio 1905 che pertanto devono ritenersi rinunciatarie al Campionato in oggetto; il Consiglio Direttivo delibera il ripescaggio delle seguenti Società: Villacidrese Calcio e Usinese, posizionatesi dal 1° al 2° posto (playoff) nella graduatoria dei ripescaggi delle Società non aventi diritto pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 7 del 3 agosto 2026.

Il girone unico del Campionato di Eccellenza 2026/2027 risulta pertanto così composto: Alghero, Atletico Uri, Santa Teresa Gallura, Bonorva, Taloro Gavoi, Calcio Lanusei, Terralba Francesco Bellu, Calcio Tortolì, US Tempio, Calangianus, Usinese, Iglesias Calcio, Villacidrese Calcio, Ilvamaddalena, Villasimius.»

Il campionato di Eccellenza regionale 2026/2027 avrà inizio domenica 13 settembre 2026.