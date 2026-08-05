Domenica 30 agosto scatta la Coppa Italia di Eccellenza, l’Iglesias campione in carica debutta a Villasimius. La partita di ritorno si giocherà domenica 6 settembre. I quarti di finale sono in programma il 7 e il 21 ottobre, le semifinali l’11 e il 25 novembre, la finalissima in data e campo da stabilire.

La formula prevede accoppiamenti ad “eliminazione diretta”. Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, l’arbitro procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore per determinare la squadra vincente secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Le modalità di svolgimento delle successive fasi relative agli ottavi, quarti e semifinali saranno le stesse di quelle previste dall’eliminazione diretta. La gara di finale per determinare la squadra vincitrice da segnalare alla Lega Dilettanti per la fase nazionale verrà disputata in campo neutro e con data da stabilire.

La griglia degli ottavi di finale:

Ilvamaddalena – Santa Teresa Gallura

Calangianus – Tempio

Alghero – Usinese

Atletico Uri – Bonorva

Nuorese – Taloro Gavoi

Calcio Tortolì – Calcio Lanusei

Terralba Francesco Bellu – Villacidrese

Villasimius – Iglesias Calcio

Nella foto di copertina l’Iglesias Calcio vincitrice della Coppa Italia 2025/2026