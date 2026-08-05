6 August, 2026
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Lunedì 10 agosto, alle 17.00, verrà inaugurato il nuovo impianto sportivo comunale di Gonnesa

Lunedì 10 agosto, alle 17.00, verrà inaugurato il nuovo impianto sportivo comunale di Gonnesa.
L’Amminostrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Cocco ha realizzato un campo da calcio a 11 e uno da calcio a 5, entrambi con terreno in erba sintetica di ultima generazione.
Dopo la cerimonia verrà disputata una partita tra la squadra Under 18 del Cagliari Calcio, allenata da Daniele Dessena, ex capitano rossoblù, e una rappresentativa di calciatori di Gonnesa.
L’intervento di riqualificazione ha interessato non solo i campi da gioco, ma l’intero impianto: dalla biglietteria al bar, dalla pavimentazione esterna agli spogliatoi e ai servizi, per offrire uno spazio più moderno, accogliente e funzionale.
Un investimento importante nello sport e nei giovani.
Al termine della serata seguirà un rinfresco.
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Domenica 30 agosto i
Gianluigi Rubiu (FdI
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