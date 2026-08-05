Domenica 30 agosto inizia anche la Coppa Italia di Promozione regionale con 32 squadre al via.

La formula prevede per i sedicesimi di finale accoppiamenti ad “eliminazione diretta”, Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, l’arbitro procederà direttamente a fare eseguire i tiri di rigore per determinare la squadra vincente secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Le modalità di svolgimento delle successive fasi relative ai sedicesimi ottavi, quarti e semifinali saranno le stesse di quelle previste dall’eliminazione diretta.

Calendario. I sedicesimi di finale si giocheranno domenica 30 agosto e domenica 6 settembre, alle ore 17.00; gli ottavi di finale mercoledì 14 ottobre e mercoledì 28 ottobre 2026, alle 16.00; i quarti di finale mercoledì 18 novembre e mercoledì 2 dicembre, alle 15.00; le semifinali e la finalissima in date e orari da definire.

I 16 accoppiamenti del primo turno.

Luogosanto-Arzachena Calcio Costa Smeralda

Coghinas Calcio-Castelsardo

Monte Alma-San Giorgio Perfugas

Li Punti Calcio – Campanedda

Bosa – Thiesi

Macomerese Calcio-Macomer Calcio

Ozierese-Buddusò

Fonni Calcio-Ovodda

Tharros-Samugheo

Arbus Guspini Costa Verde-Arborea

Uta Calcio-Accademia Sulcitana

Antiochense Sant’Antioco-Atletico Masainas

Atletico Cagliari-Sant’Elena Quartu

Cus Cagliari-Ferrini Cagliari

Selargius-Vecchio Borgo Sant’Elia

Cannonau Picchi Jerzu-Castaidas