Giovani Democratici Sulcis Iglesiente: «Il Just Transition Fund (JTF) è un’occasione fondamentale per la ripresa del nostro territorio»

«Per noi, Giovani Democratici Sulcis Iglesiente, il Just Transition Fund (JTF) rappresenta un’occasione fondamentale per la ripresa del nostro territorio. A partire dalle aree minerarie dismesse fino a nuove possibilità di impiego. Abbiamo redatto un documento che verrà inviato al presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per chiedere con forza alla Regione Sardegna di istituire al più presto, un tavolo tecnico-politico-istituzionale che coinvolga rappresentanti delle amministrazioni locali, figure tecniche e organizzazioni politiche e sociali, affinché si organizzi un coordinamento che possa gestire le attività di redazione dei progetti e di consultazione degli stakeholder.»



Lo scrivono, in una nota, il s egretario Alessio Siciliano e la vicesegretaria regionale Carlotta Scema.