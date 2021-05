Sardi in trionfo nella crono d’apertura del Giro delle Miniere 2021

Un bella giornata di sole, con pochissimo vento, ha fatto da cornice, questa mattina, alla 5° Coppa Città di Villamassargia, gara d’apertura del Giro delle Miniere 2021 di ciclismo su strada. La cronometro del Cixerri, valida per l’assegnazione dei Campionato Italiano a Cronometro, ha visto al via ben 107 partenti. Sul castelletto di partenza, oltre all’agguerrita pattuglia dei sardi, anche numerosi atleti internazionali e alcuni big del ciclismo nazionale, come Francesco Pesciaioli del Team Crainox, vincitore della Everesting 8848 nel 2020 e Campione del Mondo Amatori nel 2018 in Austria, o Matteo Cecconi, da tutti considerato come primo candidato alla vittoria della cinque giorni allestita dalla SC Monteponi sulle strade del Sulcis.

Il più veloce nel percorrere i 18,5 chilometri di percorso da Villamassargia Siliqua è stato però oggi il portacolori di casa Matteo Maxia, che ha chiuso la corsa in 22’46’’91 con una media di quasi 50 km orari. Alle sue spalle, un altro sardo, Eros Piras (Techno Bike), in ritardo di 19’’ dal vincitore.

Sul terzo gradino del podio, proprio Francesco Pesciaioli (Team Crainox), che ha fermato il cronometro sul 23’16’’25.

Tra le donne altri due titoli italiani nella bacheca della SC Monteponi, con Michela Evaristo, prima fra le W2 e Patrizia Spadaccini, più veloce tra le W3. In tutto sono ben 6 le maglie tricolori vestite dai corridori isolani.

Questo il quadro completo dei Campioni Italiani a Cronometro 2021:

Categoria ELMT – Marco Pintore (SC Monteponi)

Categoria M1 – Matteo Mascia (SC Monteponi)

Categoria M2 – Francesco Pesciaioli (Team Crainox)

Categoria M3 – Simone Spiga (Sardinia Bike School)

Categoria M4 – Alessandro Nanetti (Team Bike Ballero)

Categoria M5 – Gabriel Scortichini (Team Crainox)

Categoria M6 – Andrea Tafi (Team Crainox)

Categoria M7 – Luca Campiglia Costa (Team Bike Ballero)

Categoria M8 – Ivano Soletti (Bike Avengers)

Categoria MW1 – Lucia Muscas (Mannai’s Dream)

Categoria MW2 – Michela Evaristo (SC Monteponi)

Categoria MW3 – Patrizia Spadaccini (SC Monteponi)

Ordine d’arrivo 1ª tappa (Villamassargia-Siliqua)

1 – Matteo Mascia (SC Monteponi) 22’46’’

2 – Eros Piras (Technobike) 23’05’’

3 – Francesco Pesciaioli 23’16’’

4 – Antonio Marongiu (Mannai’s Dream) 23’27’’

5 – Alessandro Nannetti (Team Bike Ballero) 23’33’’57

6 – Simone Spiga (Sardinia Bike School) 23’33’’77

7 – Alessandro Guidotti (Team Bike Ballero) 223’43’’

8 – Marco Pintore (SC Monteponi) 24’20’’

9 – Ovidio Pilia (G.S. Runner) 24’25’’

10 – Emiliano Murtas (ASD Donori Bike) 24’29’’

Seconda tappa. Domani 1 giugno è in programma l’ormai consueta ‘escursione’ nei territori del Medio Campidano, con la 5° Coppa Città di Pabillonis, quest’anno intitolata al ricordo di Alessandro Diana. Si tratta di una Medio Fondo di 77 km complessivi, sviluppati lungo un circuito completamente pianeggiante, con lunghi rettilinei, di 19 km (da ripetere 4 volte) con partenza e rientro a Pabillonis. Le fasi iniziali e conclusive della competizione verranno seguite in diretta

streaming sulla pagina Facebook ‘Directa Sport Live TV’.