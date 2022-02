Il consigliere comunale di minoranza di Iglesias Simone Saiu ha presentato un’interpellanza sul laboratorio analisi e sui servizi sanitari del territorio

Il consigliere comunale di minoranza Simone Saiu ha presentato un’interpellanza al sindaco di Iglesias, Mauro Usai, e al presidente del Consiglio comunale, Daniele Reginali, sul laboratorio analisi e sui servizi sanitari del territorio.

Simone Saiu chiede al sindaco Mauro Usai di chiarire quali iniziative formali abbia intrapreso verso la Asl del Sulcis, affinché ci sia un’immediata riapertura del laboratorio analisi dell’ospedale CTO, nonché un aumento del budget di spesa dei laboratori privati convenzionati; quali elementi di novità siano intervenuti dalla precedente protesta per giustificare il silenzio di queste ultime settimane; se intenda intraprendere iniziative congiunte con i Sindaci dei Comuni limitrofi; e, infine, se intenda coinvolgere il Consiglio comunale nelle future iniziative.

Il consigliere Simone Saiu ha presentato una seconda interpellanza, indirizzata all’assessore della Viabilità, Francesco Melis, ed al presidente del Consiglio comunale, Daniele Reginali, sulla viabilità cittadina, nel centro storico e sulla riapertura della via Genova al doppio senso di marcia.

Il consigliere comunale di minoranza chiede di conoscere se l’Amministrazione abbia rivalutato la possibilità di riportare il doppio senso di marcia nella via

Genova, in maniera tale da decongestionare il traffico nella via Veneto e nelle zone limitrofe con direttrice di marcia via Argentaria e via Venezia, eventualmente installando dissuasori che rallentino la velocità dei veicoli ed evitino il rischio di incidenti; a quali risultati abbia portato lo studio C.A.R.S. per il centro storico e quali iniziative verranno poste in essere per ridurre i punti del rischio di incidenti nel centro abitato e migliorare la viabilità nel centro storico; quali tempistiche siano previste per la realizzazione della nuova area di parcheggio di Porta Sant’Antonio e se l’Amministrazione abbia pensato a nuovi punti parcheggi nei punti a maggiore densità abitativa della città; e, infine, se è intendimento dell’Amministrazione avviare aggiornamenti o eventuali modifiche relativamente

alla viabilità cittadina e quali iniziative ed interventi si intendono predisporre sulla Mobilità Lenta.