Iglesias: al via gli interventi di riqualificazione energetica della Scuola Primaria e dell’Infanzia “Villaggio Operaio”, in via Calabria

La Giunta comunale di Iglesias, guidata dal sindaco Mauro Usai, ha approvato il progetto relativo agli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica della Scuola Primaria e dell’Infanzia del “Villaggio Operaio”, in via Calabria. Gli interventi, coerenti con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono finanziati per un importo complessivo di 560.000 euro, dei quali 392.000 euro di fondi comunitari relativi al PNRR e 168.000 euro di fondi comunali.

I lavori di riqualificazione ed efficientamento, nel dettaglio, prevedono:

– la realizzazione del cappotto termico esterno sulle facciate del fabbricato scolastico, con coibentazione termo-acustica;

– la sostituzione degli infissi esistenti con finestre che consentono migliori prestazioni, con diminuzione della luce diretta nel periodo estivo e della dispersione termica in inverno;

– la realizzazione di soglie termiche in corrispondenza di tutte le finestre per eliminare il “ponte termico”;

– l’installazione in tutte le aule ed in tutti i laboratori, di un sistema automatico per gli impianti di illuminazione esistenti e già dotati di luci a LED.

Il sistema automatico, dotato di sensori di presenza e di sensori di luce esterna per l’integrazione della luce naturale, potrà garantire condizioni di benessere visivo per studenti e insegnanti;

– l’installazione di un sistema di ventilazione meccanica a servizio delle aule e dei laboratori, per garantire un continuo ricambio d’aria, il controllo dei livelli di anidride carbonica e la filtrazione;

– la sostituzione della caldaia a gasolio esistente con una nuova caldaia di pari potenza e di ultima generazione, con più elevato rendimento energetico.

Contestualmente saranno sostituiti il bruciatore e le apparecchiature di misurazione, sicurezza e comando;

– l’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura, caratterizzato da una potenza massima pari a 19,6 kW;

– l’installazione di una batteria di accumulo collegata al nuovo impianto fotovoltaico, con capacità pari a 12 kWh;

– la tinteggiatura e la riqualificazione degli ambienti interni.

«Con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo – spiega il sindaco Mauro Usai – presto prenderanno il via i lavori per la riqualificazione energetica della Scuola del Villaggio Operaio, che si aggiungono agli interventi nelle scuole di Serra Perdosa, che hanno consentito un notevole risparmio energetico ed un importante miglioramento nelle prestazioni. L’attenzione verso la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico, tenendo bene a mente la fondamentale importanza riservata al benessere degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola, è obiettivo di mandato, e ci pone in linea con quanto previsto dall’Agenda ONU 2030.»