26 June, 2026
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Si è insediato il Consiglio comunale di Sanluri, il confermato sindaco Alberto Urpi ha presentato la sua nuova squadra

Con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Sanluri ha preso ufficialmente il via il nuovo mandato amministrativo guidato dal sindaco Alberto Urpi, che ha affidato deleghe e
responsabilità a una squadra costruita per trasformare la fiducia dei cittadini in risultati concreti.
«I cittadini ci hanno dato un mandato chiaro: lavorare insieme, far crescere Sanluri e costruire il suo futuro. È una responsabilità che affrontiamo con entusiasmo, competenza e grande spirito di servizio», ha detto il sindaco Alberto Urpi.
Ad affiancare il sindaco saranno il vicesindaco Paolo Usai, con delega alle Attività produttive e all’Agricoltura, Pamela Tonin, assessora ai Servizi sociali e alla Borgata di Sanluri Stato, Franco Nurra, assessore all’Ambiente, Roberta Casta, assessora alla Cultura e al Turismo, e Carlo Murru, assessore alla Pubblica Istruzione. Il Consiglio comunale sarà presieduto da Fabrizio Collu.
La composizione della Giunta rappresenta il punto di partenza di un percorso amministrativo che, nel corso del mandato, prevederà anche una turnazione degli assessori. Una scelta pensata per valorizzare il consenso ottenuto dai candidati della maggioranza, riconoscendo il contributo espresso dagli elettori e consentendo alle migliori energie della coalizione di mettere a disposizione della comunità competenze ed esperienza, nel segno della condivisione e della partecipazione
L’intera maggioranza sarà protagonista dell’azione amministrativa. Il capogruppo Massimiliano Paderi seguirà le Entrate tributarie, Stefania Onnis avrà la delega all’Innovazione tecnologica e al Personale, Cristian Fenu si occuperà delle Politiche giovanili, Eleonora Porru delle Politiche per la famiglia, Salvatore Floris dell’Urbanistica e della Sicurezza del territorio e Roberta Maccioni della Valorizzazione delle tradizioni e dei Grandi eventi.
Le priorità sono già definite. «Partiremo immediatamente con la conclusione del PUC e del PAI, strumenti fondamentali per dare certezze ai cittadini, alle imprese e a chi vuole investire a Sanluri. Parallelamente faremo partire gli interventi di rigenerazione urbana già programmati, perché la nostra comunità ha bisogno di vedere opere realizzate, quartieri valorizzati e una città sempre più moderna, attrattiva e vivibile.»
Il consenso ricevuto ci rende orgogliosi, ma soprattutto ci carica di responsabilità. Da oggi ogni energia sarà dedicata a trasformare la fiducia dei cittadini in nuovi risultati concreti, lavorando ogni giorno con serietà, presenza e ascolto per costruire la Sanluri che tutti desideriamo.

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